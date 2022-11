मतदान के लिए तैयार दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, यहां माइनस में पहुंच जाता है तापमान

दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. लाहौल स्पीति जिले के काजा उपमंडल के तहत आने वाले टशीगंग गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र (World Highest Polling station Tashigang) है. सर्दियों में यहां पर तापमान माइनस में पहुंच जाता है, ऐसे में चुनाव आयोग को यहां पर खास इंतजाम करने पड़ते हैं. इस गांव के कुल 52 मतदाता हैं, जो इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी मतदान के लिए उत्सुक, लोगों को भी कर रहे जागरूक

देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी (First voter of India Shyam Saran Negi) विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्सुक हैं. उनका कहना है कि वे 14वीं मर्तबा अपने मत का प्रयोग करेने जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से भी चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है. पढे़ं पूरी खबर...

7 KM पैदल चलकर रशोल बूथ पहुंचे कुल्लू डीसी और एसपी, मतदान के लिए किया जागरूक

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान की जागरूकता को लेकर कुल्लू जिले के दुर्गम बूथ रशोल डीसी और एसपी 7 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे. इस दौरान डीसी ने 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी से मतदान करने का आग्रह किया. (DC and SP reached on foot at Rashol booth in Kullu).

किन्नौर विधानसभा सीट पर चुनावी जंग में 5 उम्मीदवार, जानिए किसके खिलाफ क्या है आपराधिक मामले और कौन है बेदाग

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में अब 11 दिन शेष है. चुनाव को लेकर एक ओर तैयारियां अंतिम चरण में है, वहीं दूसरी ओर नेता धुआंधार प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने उम्मीदार चुनावी मैदान में हैं और किस नेता की छवि कैसी है. अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके हलके से जो नेता चुनावी जंग लड़ रहे हैं, उनमें से कितने के खिलाफ अब तक कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें से कितने मामले अभी भी पेंडिंग में है साथ ही किस नेता के खिलाफ किस तरह के मामले दर्ज हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं किन्नौर में चुनावी समर में तैनात उम्मीदवारों के बारे में... (Criminal Background of Candidates in Kinnaur).

सोलन में विनोद कुमार ने छोड़ा AAP का साथ, समर्थकों के साथ वापस कांग्रेस का थामा दामन

पहले टिकट की चाहत में आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले विनोद कुमार एक बार फिर समर्थकों के साथ सोलन में कांग्रेस में शामिल हो गए. विनोद कुमार ने कहा कि अब वे एक साथ मिलकर सोलन सदर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल को जीताकर विधानसभा भेजेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे. (Vinod Kumar join Congress in Solan).

हिमाचल विधानसभा चुनाव में एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी, जानिए कहां से लड़ रहे हैं चुनाव

हिमाचल में विधानसभा चुनाव लड़ रहे 412 प्रत्याशियों में से एक चेहरा मुस्लिम समुदाय से भी जुड़ा है. 34 वर्षीय इस व्यक्ति का नाम रमजान, पुत्र राशिद मोहम्मद है. यह सिरमौर जिले की पांवटा साहिब तहसील के मेलियों गांव के रहने वाले हैं. (Muslim candidate in Himachal assembly election). बता दें कि रमजाम नाहन विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. बड़ी बात यह है कि इस सीट से बीजेपी के फायरब्रांड दिग्गज नेता डॉ. राजीव बिंदल तीसरी मर्तबा यहां से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं. जबकि यहां से कांग्रेस ने दूसरी बार अजय सोलंकी के नाम पर दांव खेला है. पढे़ं पूरी खबर...

आज से दो दिन के हिमाचल दौरे पर अमित शाह, 6 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक और दो नवंबर को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो हिमाचल के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को भी संबोधित करेंगे. कौन-कौन से इलाकों में अमित शाह प्रचार करेंगे, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर (Amit Shah in Himachal) (Amit Shah Tour of Himachal).

20 KM पैदल चलकर शाक्टी बूथ पहुंचेगी पोलिंग पार्टी, सोलर लाइट की मदद से होगा मतदान

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कुल्लू जिले के 3 दुर्गम बूथ पर मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है. इन दुर्गम बूथों में शाक्टी बूथ पर करीब 20 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर मतदान पार्टी पहुंचेगी. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत बूथ होने के चलते यहां पर सड़क नहीं बनाई जा सकती. वहीं, बिजली नहीं होने कारण सोलर लाइट के सहयोग से मतदान कराया जाएगा. (kullu shakti poling station)

हर्ष महाजन जनसभा को संबोधित करते रहे डॉक्टर जनकराज एक्सरे देखते रहे

चंबा: हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2022 का प्रचार परवान पकड़ रहा है. चंबा के भरमौर से भाजपा से चुनाव लड़ रहे डॉ. जनकराज के समर्थन में हर्ष महाजन लिल्ह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान पूरे समय डॉ. जनकराज लोगों की एक्सरे रिपोर्ट देखते रहे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने एक मरीज के लिए कुछ दवाईयां भी लिखी. साथ ही किसी को टांडा मेडिकल जाने की सलाह दी तो किसी को कहां कि अगर शिमला जाना हो तो बताना मैं इलाज में मदद करुंगा. इसके पहले भी डॉ.जनकराज को एक्सरे रिपोर्ट दिखाने कुछ बुजुर्ग लोग पहुंचे थे. (Himachal Assembly Election 2022).