किन्नौर: हिमाचल में 68 विधानसभा सीट है. 68 विधानसभा सीटों में से किन्नौर 68वीं विधानसभा सीट है. जनजातीय जिला किन्नौर में मात्र एक विधानसभा सीट है. यह विधानसभा सीट कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है. दरअसल इस जिले के कुछ क्षेत्र चीन सीमा से लगता है. ऐसे में सीमा पार से बॉर्डर पर क्या गतिविधियां चल रही हैं और सीमा पर स्थित गांवों क्या सुविधाएं मिल रही हैं और अभी तक किस तरह की सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई हैं इसका ख्याल रखना जरूरी है. ऐसे में आपके विधानसभा क्षेत्र चुनाव में कौन-कौन उम्मीदवार और उसकी छवि कैसी है, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं या बेदाग है, ये सभी तथ्य जानना बेहद जरूरी है. आज हम आपकी ये उलझन दूर करने जा रहे हैं. (68 assembly seats in Himachal) (Himachal Assembly Election 2022) (candidates in kinnaur District) (Criminal Background of Candidates in Kinnaur)

किन्नौर विधानसभा सीट पर 5 उम्मीदवार: किन्नौर विधानसभा सीट पर इस साल चुनावी मैदान में 5 उम्मीदवार हैं. इनमें से भारतीय जनता पार्टी से सूरत नेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जगत सिंह नेगी, आम आदमी पार्टी से तरसेम नेगी, बहुजन समाज पार्टी से अनिल कपूर और तेजवंत सिंह नेगी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में खड़े हैं. (Himachal Pradesh Election date ) (Congress candidate in kinnaur)

किन्नौर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार.

बेदाग हैं ये उम्मीदवार: सबसे पहले बात करते हैं, किन्नौर विधानसभा सीट पर जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से कितने बेदाग है. निवाचन कार्यालय में जमा कराए गए एफिटेविट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार सूरत नेगी के खिलाफ अभी तक किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है. हलफनामे के अनुसार आम आदमी पार्टी तरसेम नेगी के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज नहीं है. वहीं, बीएसपी अनिल कपूर और निर्दलीय उम्मीदवार तेजवंत सिंह नेगी भी बेदाग हैं. अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हैं. (Analysis of Criminal Background of Candidates) (BJP candidate in kinnaur)

उम्मीदवार के खिलाफ अपराध का मामला: किन्नौर विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में खड़े 5 उम्मीदवारों में से एक चार के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है. वहीं, निर्वाचन कार्यालय में जमा दस्तावेज के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार जगत सिंह नेगी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है. हलफनामे के अनुसार जगत सिंह नेगी के खिलाफ कोर्ट में अभी एक मामला पेंडिंग में है. 7 अगस्त 2020 को जगत सिंह नेगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 188 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके साथ ही आईपीसी की धारा 143 और 504 के तहत किन्नौर सिविल कोर्ट ने जगत सिंह नेगी को सम्मन जारी किया गया था. (Himachal Pradesh elections result 2022 ) (Kinnaur Congress MLA jagat Singh Negi)

ये भी पढ़ें: कुल्लू जिले में 4 विधानसभा सीटों पर चुनावी जंग में 24 उम्मीदवार, जानिए किसके खिलाफ क्या है अपराध और कौन है बेदाग

ये भी पढ़ें: 1 Seat 2 Minute: किन्नौर सीट पर भिड़ेंगे दो Negi, क्या कांग्रेस लगा पाएगी हैट्रिक या भाजपा बदल देगी सूरत ?