सुरेश भारद्वाज के जवाब से निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं, चुनावी खर्च में जुड़ेगा प्रीति भोज का खर्च

कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जुन्गा में प्रीति भोज के आयोजन के मामले में सुरेश भारद्वाज के जवाब से निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं है.बताया जा रहा है कि प्रीति भोज में लगभग 300 लोगों ने खाना खाया है. करीब 70 हजार रुपए प्रीति भोज का खर्च आया है.यह सब खर्च उनके चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा. (Election Commission is not satisfied with Suresh Bhardwaj reply)

मंडी पुलिस का चिट्टा माफिया पर प्रहार, 2 मामलों में 14.25 ग्राम नशे के साथ 2 गिरफ्तार

मंडी पुलिस ने रविवार को दो अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई सुंदरनगर और बल्ह इलाके में की है. वहीं, दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. (Mandi police recovered chitta in two cases)

Avalanche की चपेट में आने से शिमला का पर्वतारोही लापता, रेस्क्यू दल रवाना

अटल टनल रोहतांग के साथ लगती फ्रेंडशिप पीक में हिमस्खलन की चपेट में आने से शिमला का एक पर्वतारोही लापता हो गया है. वहीं, थाना प्रभारी मुकेश राठौर की अगुवाई में एडवेंचर टूअर ऑपरेटर एसोसिएशन का रेस्क्यू दल उसकी तलाश में रवाना हो गया है. (friendship peak himachal pradesh) (friendship peak trek manali)

हिमाचल में सेब का बंपर उत्पादन, 12 सालों का टूटेगा रिकॉर्ड

हिमाचल में अबकी बार सेब की बंपर फसल हुई है. राज्य में करीब 3.59 करोड़ सेब की पेटियां मार्केट तक पहुंच चुकी हैं. इसके अलावा सीए स्टोर में भी सेब स्टोर किया गया है, जिसकी आंकड़ा अभी जुटाया जा रहा है. इस कुल मिलाकर इस साल सेब उत्पादन 4.50 करोड़ पेटियों अधिक पार होने की संभावना है. इस बार का उत्पादन पिछले 12 सालों में सबसे अधिक होगा. पढ़ें पूरी खबर... (apple production in himachal)

हिमाचल में मौसम का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, पर्यटन कारोबारी खुश

हिमाचल प्रदेश में आज से 25 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा. लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान -6.0°C डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं, प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, चंबा और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक लगातार बढ़ने लगी है. ऐसे में बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं. 2022 में 31 अक्टूबर तक करीब 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक हिमाचल में आ चुके हैं. (Weather Forecast of Himachal) (Tourist Places In Himachal)

Himachal Cabinet Meeting: आचार संहिता के बीच हिमाचल कैबिनेट की अंतिम बैठक जल्द

हिमाचल कैबिनेट की अंतिम बैठक 8 दिसंबर को आने वाले चुनावी नतीजों से पहले होने जा रही है. विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों हिमाचल में आदर्श चुनावी आचार संहिता लगी हुई है. इस कारण कोई बड़ा फैसला कैबिनेट में नहीं किया जा सकता.

शिमला में 1 लाख रुपये की पेंटिंग के चर्चे, जानें क्यों है ये इतनी महंगी

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों राज्य संग्रहालय और भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. इस प्रदर्शनी में बुद्धिस्म को दर्शाने वाली थांका पेंटिंग हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. यहां एक थांका पेंटिंग का दाम एक लाख रुपये है.

फेफड़ों को मजबूत रखने में काफी मददगार हो सकते हैं ये योगासन

माना जाता है कि नियमित योग का अभ्यास करने वाले लोगों पर रोग व संक्रमणों का प्रभाव अपेक्षाकृत काफी कम होता है. इस बात की पुष्टि ना सिर्फ कई शोधों में हो चुकी है बल्कि सभी चिकित्सा विधाओं से जुड़े चिकित्सक व जानकार भी इस बात को मानते हैं कि नियमित व्यायाम विशेषकर योग का अभ्यास करने वाले लोगों के शरीर के सभी तंत्र विशेषकर श्वसन तंत्र व फेफड़े अपेक्षाकृत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं.

IGMC के बाहर तहबाजारियों का कब्जा, हाईकोर्ट के आदेशों को दिखा रहे ठेंगा

कोर्ट के आदेशों के बाद भी शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) के बाहर तहबाजारियों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं. इनको हटाने के सवाल पर आईजीएमसी प्रशासन और नगर निगम इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं.

शिमला के KNH में महिला के पर्स से 45 हजार रुपए की चोरी, FIR दर्ज

शिमला के कमला नेहरू महिला एवं शिशु अस्पताल में गायनी वार्ड से एक महिला का पर्स चोरी हो गया. बाद में पर्स तो मिल गया लेकिन उससे 45 हजार रुपये गायब थे. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है.