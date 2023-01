शिमला: हिमाचल प्रदेश में डीजल महंगा हो गया है. सुक्खू सरकार ने नए मंत्री बनाने के साथ ही प्रदेश के लोगों को महंगाई का झटका भी दिया. प्रदेश में डीजल पर VAT (Value Added Tax) को बढ़ाया गया. इससे प्रदेश में डीजल के दाम 83 की जगह 86 रुपए से ऊपर पहुंच गए. नई अधिसूचना के अनुसार, अब डीजल 3.01 प्रति लीटर महंगा हो गया है. (diesel vat rate in himachal) (diesel rate in shimla) (diesel rate hike today himachal)

वैट अधिनियम 2005 के तहत दरों में संशोधन करते हुए राज्यपाल की ओर से नई अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना शनिवार देर रात को तुरंत प्रभाव से लागू हो गई. अब जारी डीजल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 83 रुपए के आसपास मिल रहा था, वह अब 86 रुपए प्रति लीटर मिलेगा.

कर एवं आबकारी विभाग ने डीजल पर लगने वाले VAT को शनिवार रात से बढ़ा दिया है. डीजल पर प्रति लीटर 4.40 रुपए लगने वाले वैट को बढ़ाकर 7.40 रुपए कर दिया. शिमला में डीजल 83.16 रुपए प्रति लीटर से अब 86.17 रुपए प्रति लीटर हो गया. (diesel vat rate hike) (Himachal Pradesh Diesel Price) (VAT on diesel in Himachal Pradesh) (diesel price in himachal today 2022)

हिमाचल में ई-ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा. ई-व्हीकल खरीदने के लिए सरकार लोगों को सब्सिडी देगी. हिमाचल में बनी सुक्खू सरकार ई-व्हीकल सिस्टम को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में शामिल करने जा रही है. मुख्यमंत्री​​​​​​​ सुक्खू ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को ई-व्हीकल प्रणाली को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में शामिल करने की सभी संभावनाओं का पता लगाने को कहा है. (Diesel Vat Rate In Himachal)

दरअसल, राज्य सरकारें ईंधन की कीमतों पर अपने हिसाब से वैट (VAT) लगाती हैं, इसलिए अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग-अलग होते हैं. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय तेल कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol-Diesel Price Today) अपडेट करती हैं.

