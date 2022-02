शिमला: महिला थाना न्यू शिमला में दाे महिलाओं ने अलग-अलग हरासमेंट के केस दर्ज करवाए हैं. पहले मामले में लोअर खलीणी शिमला निवासी एक महिला ने बताया कि वह एक दुकान चलाती है. कुछ समय पहले उसके पति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति दिनेश उसका पीछा करता है और उससे शादी करने की मांग कर रहा है. आरोपी फोन कॉल से भी परेशान करता है और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है. महिला का आरोप (molestation with two women in Shimla) है कि आरोपी उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी देता है.

इसी तरह एक दूसरे मामले में एक अन्य महिला ने मामला दर्ज करवाया कि एक व्यक्ति संदीप से उसकी पिछले चार साल से दोस्ती थी, लेकिन उनके बीच हुए झगड़े के कारण दोस्ती खत्म हो गई. इसके बावजूद संदीप अलग-अलग माध्यमों से उसका पीछा करता है और साेशल मीडिया के माध्यम से उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को उसकी निजी तस्वीरें भेजता है. महिला का आरोप है कि वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे गालियां भी देता है और जान से मारने की धमकी भी देता है.

पुलिस ने दाेनाें मामलाें में एफआईआर दर्ज कर ली है. एसपी डॉ. मोनिका (SP Dr. Monica on crime against women) ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके साथ छेड़खानी करता है या परेशान करता है तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में मामला (crime news in shimla ) दर्ज कराएं.

ये भी पढ़ें: सिरमौर: चुनावी साल में फिर गूंजा गिरीपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मुद्दा