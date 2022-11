हिमाचल: हरियाणा सीमा पर गाड़ी से 30 लाख कैश बरामद, इनकम टैक्स को सौंपा गया मामला

हिमाचल-हरियाणा राज्य के बहराल सीमा बैरियर (30 Lakh Rupees Seized At behral barrier in paonta) पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने सोमवार को एक वाहन से साढ़े 30 लाख नकदी बरामद की है. नकदी के बारे में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर इसे कब्जे में ले लिया गया है. मामले की आगामी कार्रवाई अब आयकर विभाग की टीम करेगी.

शिमला में क्रिसमस की तैयारियां शुरू, सजने लगा क्राइस्ट चर्च, क्या White Christmas की आस होगी पूरी ?

राजधानी शिमला में क्रिसमस के लिए रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में रंग-रोगन का कार्य शुरू कर दिया गया है. क्रिसमस के लिए अब केवल एक महीने का समय रह गया है. शिमला में अभी से ही क्रिसमस को लेकर पर्यटक पहुंचने लगे हैं. दो साल कोविड-19 महामारी की मार झेलने के बाद इस साल हिल्स क्वीन शिमला में भव्य तरीके से क्रिसमस मनाया जाएगा. वहीं, पहाड़ों पर नवंबर महीने में ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में इस बार व्हाइट क्रिसमस (White Christmas in Shimla) की आस भी जगी है.

चंडीगढ़ पुलिस ने HRTC बस में सवार दो लोगों से पकड़ा 100 किलो मांस

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड के रुड़की से चंडीगढ़ में 100 किलो से ज्यादा मांस लाया जा रहा था. इसकी सूचना मिली तो चंडीगढ़ पुलिस ने एचआरटीसी की बस को ट्रिब्यून चौक पर रुकवा लिया. बस में दो लोग इस मांस को लेकर आ रहे थे. वहीं, मामले में बस के कंडक्टर से भी पूछताछ की गई है. बस को पुलिस ने कब्जे में लेकर पूछताछ की. बरामद मांस को जांच के लिए भी भेजा जाएगा. (100 kg meat found in hrtc bus)

HP Election 2022: महिला मतदाताओं की बंपर वोटिंग: बीजेपी-कांग्रेस ने निकाले अपने-अपने मायने

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में महिला मतदाताओं ने रिकार्ड तोड़ मतदान किया है. अमूमन बंपर वोटिंग को सत्ता विरोधी रूझान माना जाता है लेकिन भाजपा इसे अपने हक में मान रही है. वहीं कांग्रेस भी जीत को लेकर आश्वस्त है. (bumper voting of women voters in himachal).

हिमाचल में कुतिया को मारने पर FIR, सीसीटीवी फुटेज देख मालिक ने नौकर के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत

पांवटा साहिब से क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला मामला सामने आया है. नौकर ने जब देखा कि घर में कोई नहीं है तो हैवान बन गया और कैंडी को बेरहमी से मार डाला. सीसीटीवी फुटेज ने कुतिया (कैंडी) की मौत का राज खोला. पढ़ें. (Dog Murder Case In Paonta Sahib)

लाहौल स्पीति: साहसिक खेलों को मिलेगा बढ़ावा, चंद्रभागा नदी में कयाकिंग अभियान का शुभारंभ

लाहौल स्पीति जिले में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 से 30 नवंबर तक चंद्रभागा नदी में कयाकिंग अभियान (Kayaking in Chandrabhaga river) चलेगा. उपायुक्त लाहुल स्पीति सुमिट खिमटा ने बताया कि साहसिक गतिविधियों, व शीतकालीन पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संबद्ध खेल संस्थान मनाली और जिला लाहुल स्पीति के संयुक्त तत्वावधान में चंद्रभागा नदी में 75 किलोमीटर कयाकिंग होगी. पढे़ं पूरी खबर...

बिजली की जरूरत के लिए बैंकिंग पर निर्भर ऊर्जा राज्य हिमाचल, डिमांड 325 लाख यूनिट, प्रोडक्शन 194 लाख यूनिट

हिमाचल प्रदेश में हाईड्रो पावर सेक्टर में भारी बिजली उत्पादन की क्षमता है. हिमाचल प्रदेश का कुल बिजली उत्पादन 10600 मेगावाट से अधिक है. प्रदेश में 27 हजार मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है. गर्मियों में जब हिमाचल में ऊर्जा उत्पादन पीक पर होता है तब हिमाचल प्रदेश देश के कई राज्यों को सरप्लस बिजली सप्लाई करता है. लेकिन हिमाचल में सर्दियों में बिजली का उत्पादन गिर गया है.(Electricity Generation in Himachal)

करसोग: रविवार को धारकांडलू से शिमला के लिए बस सुविधा बंद होने से लोग परेशान

एचआरटीसी की धारकांडलू से शिमला चलने वाली बस को रविवार के दिन बंद किया गया है. परिवहन निगम ने ग्रामीणों की सुविधा का ध्यान न रखते हुए केवल मात्र अपने फायदे के लिए बस को बंद कर दिया. जिससे परिवहन निगम के प्रति स्थानीय जनता में भारी रोष है. (Dhar kandlu bus facility not be available on Sunday)

Kullu Fire Incident: मणिकर्ण के जरी बाजार में भड़की आग, दो दुकानें जलकर राख

जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के जरी बाजार में सोमवार सुबह देर रात आग भड़क (Fire in manikaran zari bazar shops) गई. जिसके चलते बाजार की दो दुकानें आगे की चपेट में आने से जलकर राख हो गई. आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पढ़ें पूरी खबर...

मंडी: वन विभाग की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, पड्डल मैदान में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी

हिमाचल प्रदेश वन विभाग की स्पोर्ट्स व ड्यूटी मीट में पहली बार महिला खिलाड़ियों की टीमें भी भाग ले रही हैं. सोमवार को वन विभाग की 23वीं वार्षिक प्रदेश स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (Forest Department sports meet in Mandi) शुरू हुई. मंडी के पड्डल मैदान में चल रही प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय श्रीवास्तव ने किया. पढे़ं पूरी खबर...