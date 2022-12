CM के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हिमाचल विधानसभा का सत्र टला, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान

सीएम सुखविंदर सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में बदलाव होगा. साथ ही 21 दिसंबर को कांगड़ा जिले में सीएम का स्वागत समारोह भी अब नहीं होगा.(winter session of himachal assembly will be rescheduled)

चीजें बेहतर हो रही हैं लेकिन चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है, भारत मेरा स्थायी निवास- दलाई लामा

तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा दो साल के बाद बोधगया जाने के लिए आज सुबह अपने निवास स्थान से रवाना हो गए है. इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने चीन लौटने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत ही मेरी पसंद है और कांगड़ा ही उनका स्थायी निवास है. उन्होंने कहा कि अब चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है. (Dalai Lama leaves for Bodh Gaya) (Dalai Lama On Returning to China)

राहुल गांधी ने शांडिल से पूछा सरकार कैसे चलनी चाहिए, जानें शांडिल ने क्या दिया जवाब

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सहित कांग्रेस विधायकों ने राजस्थान में कुछ दिन पहले भारत छोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया. इस दौरान राहुल गांधी ने सभी से बात की. इस दौरान उन्होंने सोलन विधायक और पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से पूछा की सरकार कैसे चलना चाहिए. (Himachal Congress leaders meet Rahul Gandhi)

हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव, नहीं होगी पीएम मोदी से मुलाकात

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. पीएम मोदी से मिलने के पहले उनका टेस्ट किया गया था. अब वह तीन दिन दिल्ली में रहेंगे. (Sukhvinder Singh Sukhu Tested Corona Positive)

KINNAUR: उरणी की पहाड़ियों पर भूस्खलन, राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 ठप

किन्नौर जिले की उरणी की पहाड़ियों पर सोमवार की सुबह भूस्खलन हुआ है. जिससे राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 आवाजाही के लिए बंद हो गया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने मार्ग से पैदल चलने की मनाही की है, ताकि जानमाल के नुकसान से बचा जा सके. (Landslide in Urani of Kinnaur) (Landslide in Kinnaur)

उत्तराखंड का नशा तस्कर चरस के साथ शिमला में गिरफ्तार, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रविवार की देर रात शिमला पुलिस ने उत्तराखंड के एक नशा तस्कर को 287.62 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है. पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी. (Charas Smuggler Arrested In Shimla) (Uttarakhand Drug smuggler arrested in Shimla)

रिकांगपिओ कॉलेज की छात्राओं ने मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल किया अपने नाम

टीएस नेगी गवर्नमेंट कॉलेज रिकांगपिओ की छात्राओं ने 17-18 दिसंबर 2022 को सरकारी कॉलेज जोगिंदर नगर जिला मंडी में आयोजित एचपी यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता. मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर विनाक्षी, दीपिका, स्नेहा नेगी, रीति ने व एक सिल्वर मेडल पर सुजाता ने कब्जा किया है. जिसके बाद उन्हें रिकांगपिओ कॉलेज प्रबंधन ने शुभकामनायें व बधाई दी है.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की. उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूर्ण समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ अपने कार्यों का निवर्हन करें.(Deputy CM Mukesh Agnihotri)

पांवटा साहिब: ड्रोन कैमरे की सहायता से पकड़े गए अवैध खनन के दो भंडारण, पुलिस ने दर्ज किया मामला

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र में पुलिस अब ड्रोन कैमरों की मदद से अवैध खनन पर नजर बनाए हुए हैं. इसी कड़ी में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में रेज-बजरी के दो भंडारण को पकड़ा (Illegal mining in Paonta Sahib) है. इस संदर्भ में पांवटा साहिब व पुरूवाला थाना में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

पच्छाद से रीना कश्यप की दूसरी जीत पर धन्यवाद कार्यक्रम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया जनता का आभार

पच्छाद (Pachhad Assembly Constituency) से लगातार दूसरी बार जीतकर विधानसभा में पहुंची एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप की जीत पर (victory of Reena Kashyap from Pachhad) रविवार को सराहां में भाजपा मंडल ने धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे.