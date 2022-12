उरणी की पहाड़ियों पर भूस्खलन.

किन्नौर: जिला किन्नौर के उरणी क्षेत्र की पहाड़ियों पर सोमवार की सुबह भूस्खलन हुआ है. फिलहाल भूस्खलन से किसी भी तरह के नुकसान का मामला सामने नहीं आया है. भूस्खलन होने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर जिला प्रशासन द्वारा पहले ही वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया. भूस्खलन होने से आसपास के इलाके में काफी धूल फैल गई. (Landslide in Urani of Kinnaur) (Landslide in Kinnaur)

पैदल चलने से भी मनाही- बता दें कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 भूस्खलन के कारण बंद हो गया है. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 को फिलहाल वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है. दरअसल पहाड़ियों से अभी भी पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है. ऐसे में जब तक मार्ग को बहाल नहीं किया जाता तब तक वहां से पैदल चलने को भी सख्त मनाही की गई है ताकि किसी के जानमाल के नुकसान से बचा जा सके.

2013 से लेकर 2020 तक हर साल हुआ भूस्खलन- बताते चलें कि किन्नौर जिले के उरणी की पहाड़ियों से इससे पूर्व वर्ष 2013 से लेकर 2020 तक हर साल भूस्खलन के मामले सामने आते रहे हैं. भस्खलन के कारण उरणी ढांक के निचे बनी सड़क पूरी तरह टूट गयी थी और वाया किल्बा से इस सड़क मार्ग को खोला गया, लेकिन अब दोबारा से इस जगह के आसपास भूस्खलन शुरू हुआ है. जिसके चलते एक बार फिर उरणी की पहाड़ियों से गिर रहे पत्थरों व मलबे से आसपास के क्षेत्र में खतरा बना हुआ है. (Landslide in Urani of Kinnaur) (Landslide in Kinnaur)