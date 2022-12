शिमला: नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस की मुहिम लगातार जारी है. बावजूद इसके प्रदेश में नशा तस्करी के मामले कम नहीं हो रहे हैं. वहीं, राजधानी में नशा तस्करों पर शिमला पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने उत्तराखंड के एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. शिमला पुलिस ने रविवार की देर रात को आरोपी को रिज मैदान से 287.62 ग्राम चरस के साथ पकड़ा. पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी. (Drug smuggler arrested in Shimla with Charas) (Uttarakhand Drug smuggler arrested in Shimla)

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी रविवार की देर रात को शिमला के रिज मैदान पर घूम रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और व्यक्ति से पूछताछ की. इस दौरान जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से चरस निकली. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह उत्तरकाशी से शिमला नशे का सामान लेकर आया है. (Charas Smuggler Arrested In Shimla) (Shimla Police arrest man with Charas)

शिमला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना सदर में मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान जिला उत्तरकाशी (उत्तराखंड) के मोहरी निवासी विवेक माल्टा के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस आरोपी से यह पता लगा रही है कि वह चरस को कहां सप्लाई करने जा रहा था. वहीं, आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है. ताकि आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जा सके और शिमला को नशा मुक्त किया जा सके. एसपी शिमला डॉ. मोनिका ने मामले की पुष्टि की है.