धर्मशाला में होगा इंटरनेशनल आर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, देश-विदेश के कलाकार लेंगे भाग

कांगड़ा आर्ट म्यूजियम धर्मशाला में इंटरनेशनल वर्कशॉप कम एग्जीविशन का आयोजन किया जाएगा. 28 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस इवेंट में देश-विदेश के कलाकार भाग लेंगे. पढ़ें पूरी खबर...(International Art Exchange Program in Dharamshala)

लाहौल के मेह नाले में गिरी कार, दो लोगों की मौत

लाहौल स्पीति के तहत आने वाले मेह नाले में बीती रात को एक कार नाले में गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत मौके पर हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. ( road accident in Lahaul)

बीते 6 माह में जयराम सरकार ने खोले थे बिजली बोर्ड में 32 दफ्तर, सुक्खू सरकार ने किए बंद

बिजली बोर्ड में भी बीते छह माह में 32 बड़े दफ्तर खोले गए थे. जबकि इनकी जरूरत नहीं थी. ऐसे में सरकार के आदेशों का पालन करते हुए बिजली बोर्ड ने इन दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर....(Himachal Electricity Board) (CM Sukhvinder Singh Sukhu decision)

CM बनने के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे सुखविंदर सिंह, PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की संभावना

हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर जाएंगे. जहां, कैबिनेट के विस्तार को लेकर उनकी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकत होगी. वहीं, पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है. (CM Sukhvinder visit to Delhi today)

बंजार में फायरिंग: छर्रे लगने से महिला घायल, जांच में जुटी पुलिस

जिला कुल्लू के बंजार में फायरिंग का मामला सामने आया है. फायरिंग से निकले छर्रे के चलते महिला घायल हुई है. महिला का इलाज बंजार अस्पताल में किया जा रहा है. पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि फायरिंग पास वाले घर से ही हुई. (Firing Case in Kullu) (Firing in Banjar) (Woman injured in Firing in Banjar)

उज्जैन के समर्थ श्रीवास्तव मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर में बना रहे कैनवास पेंटिंग

उज्जैन के रहने वाले चित्रकार समर्थ श्रीवास्तव, बाबा भूतनाथ मंदिर व इसके इतिहास को लेकर कैनवास पेंटिंग बना रहे हैं. समर्थ ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आए थे, लेकिन मंडी में बाबा भूतनाथ के दर्शन कर और यहां के महंत से मिलकर उनका आगे जाने का मन नहीं हुआ. जब उन्होंने छोटी काशी के मंदिरों के बारे में जाना तो उन्होंने उनकी पेंटिंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया.(Samarth Srivastava made canvas painting) (Baba Bhootnath temple of Mandi)

स्वर्ण प्राशन गोल्डन ड्रॉप से बढ़ रही बच्चों की इम्युनिटी, पुष्प नक्षत्र के दिन ही पिलाई जाती है ये दवाई

बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वामी पूर्णानंद मेमोरियल आयुर्वेदिक चिकित्सालय मंडी ने स्वर्ण प्राशन की गोल्डन ड्रॉप बनाई है. यह गोल्डन ड्रॉप बच्चों की इम्युनिटी बढ़ाने में ही नहीं बल्कि शारीरिक व मानसिक रूप से बच्चे के विकास में भी सहायक हैं. पढ़ें पूरी खबर....(Swarn Prashan drop benefits) (Swaran Prashan drops uses)

RAMPUR: सर्दी के मौसम में इम्यून सिस्टम को रखें स्ट्रांग, ताजा फल व सब्जियों का करें प्रयोग

हिमाचल प्रदेश में ठंड काफी बढ़ गई है. बदलते मौसम से लाइफस्टाइल में भी कई तरह के बदलाव आने शुरू हो गए हैं. सर्दियों का मौसम अपने साथ स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी लेकर आता है. ऐसे में अपना और अपनों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. जिला शिमला के रामपुर आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सकों ने सर्दियों में होने वाली बिमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है इसको लेकर टिप्स दिए हैं. (Health care in winter) (Rampur Ayurvedic Hospital) (Health care tips in winters)

कांग्रेस ने अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए इजाद किया उप मुख्यमंत्री का पद- सतपाल सिंह सत्ती

भाजपा के वरिष्ठ नेता और ऊना के नवनिर्वाचित विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार को कार्यभार संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर प्रदेश की बागडोर सौंपी है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से काफी उम्मीदें रहेंगी. हालांकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक पद करार दिया. (Satpal Singh Satti congratulate Congress govt) (Satpal Singh Satti target congress) (Satpal Singh Satti on deputy CM post)

सीएम सुखविंदर सिंह के पास रहेगा वित्त, गृह और योजना विभाग, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री को जल शक्ति और परिवहन का जिम्मा

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास वित्त, गृह और योजना विभाग रहेगा. इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग भी सीएम सुखविंदर सिंह देखेंगे. वहीं, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास जल शक्ति , परिवहन विभाग के अलावा कला संस्कृति व भाषा विभाग का भी जिम्मा रहेगा. (Finance department will remain with CM Sukhvinder)