कुल्लू: जिला कुल्लू के उप मंडल बंजार में अचानक गोली लगने से एक महिला घायल हो गई है. फायरिंग से निकले छर्रे के चलते महिला घायल हुई है और उसका इलाज बंजार अस्पताल में किया जा रहा है. फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की जा रही है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू के गांव खाइण में दीप नेगी की पत्नी अंजना नेगी (45) छर्रे के लगने से घायल हुई है. (Firing Case in Kullu) (Firing in Banjar) (Woman injured in Firing in Banjar)

छत पर हुआ हादसा- महिला ने पुलिस को बयान दिया कि वह धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अपने मायके गांव तरगाली आई हुई थीं. इस दौरान सुबह वह अपने मायके में छत पर बैठी धूप सेंक रही थी. इस दौरान उसके साथ भाई सुरेन्द्र संधू व भतीजा नवीन संधू भी थे. अंजना ने बताया कि उसी समय अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी और उसे एकदम ऐसा लगा कि उसकी दाहिनी बाजू व टांगें सुन्न हो रही हैं. उसने भाई व भतीजा को इस बारे में बताया और अचानक इस दौरान कूल्हे, थाई व बाजू से अचानक खून बहने लगा.

पास वाले घर से हुई फायरिंग- पूछताछ में पता चला कि किसी व्यक्ति ने फायरिंग की है, जिसके छर्रे आकर अंजना के शरीर में लगे हैं. वहीं, पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि फायरिंग पास वाले घर से हुई. जो घायल महिला के रिश्तेदार का ही घर है, लेकिन यह फायरिंग गलती से हुई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि फायरिंग एक्सीडेंटल है. अब तक की पुलिस जांच में इस बात का पता चला है कि जिस मकान से यह फायरिंग हुई है, वह छर्रे लगने से घायल हुई महिला के रिश्तेदारों का ही घर है. बंजार पुलिस की टीम मामले की जांच मर जुट गई हैं.

