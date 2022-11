शिमला: जाखू में युवक पर तेंदुए का हमला, ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था युवक

शिमला में एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर उसे लहुलुहान कर (Leopard Attacked on Youth In Shimla) दिया. युवक ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था की तभी तेंदुए ने हमला कर दिया. तेंदुए के हमले से युवके के हाथ और बाजू पर गहरी चोटें आई हैं. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. पढे़ं पूरी खबर...

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से डरी बीजेपी, हिमाचल में नहीं चलेगा ऑपरेशन लोटस: कुलदीप राठौर

हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बनेगी यह तो 8 दिसंबर को मतगणना के दिन ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर इन दिनों चरम पर है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी गई है, इसलिए बीजेपी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा. पढ़ें पूरी खबर... (Kuldeep Rathore on Bharat Jodo Yatra) (Kuldeep Rathore on Operation Lotus in Himachal)

फ्रेंडशिप पीक पर लापता हुए आशुतोष का हेलमेट बरामद, मिलने की जगी उम्मीद

15 नवंबर को हिमस्खलन की चपेट में आने से लापता हुए पर्वतारोही आशुतोष के मिलने की (Youth Missing on Friendship Peak) उम्मीद जगी है. वीरवार को आशुतोष की तलाश के लिए गई रेस्क्यू टीम को पर्वतारोही का हेलमेट बरामद हुआ है. पढे़ पेरी खबर..

Ghumarwin Assembly Seats: कांग्रेस की मजबूत पकड़वाली घुमारवीं सीट, BJP फिर से कर पाएगी कब्जा?

बिलासपुर जनपद की घुमारवीं विधानसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है. बीजेपी ने इस बार भी वरिष्ठ नेता व मंत्री राजेंद्र गर्ग पर ही दांव लगाया तो उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने राजेश धर्माणी को मैदान में उतारा है. वहीं, गर्ग के करीबी राकेश चोपड़ा आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं. (Ghumarwin Assembly Seat)

पहाड़ की सियासत में परिवारवाद, क्या इस बार विधानसभा में होगा नेताओं के परिजनों का बोलबाला

8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल जाएगा कि हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी. वहीं, हिमाचल की राजनीति में फिर से लोगों की नजरें नेताओं के परिजनों की हार-जीत पर लगी हैं. यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इस बार भी विधानसभा में नेताओं के परिजनों का बोलबाला रहेगा. (Familyism in Himachal politics ) (Himachal Pradesh poll result)

सोलन में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी के मकान में तोड़फोड़, पुलिस कर रही जांच

प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी के मकान में तोडफोड़ की शिकायत सोलन पुलिस को की गई है. पुलिस को शिकायत अनीस विला की देखभाल करने वाले राजेश त्रिपाठी ने की है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. (Famous writer Salman Rushdie house in Solan)

सराज में भयंकर आग: बुराहड़ा गांव में कहर बनकर टूटी बूढ़ी दिवाली, 3 घर और गौशाला जलकर खाक

सराज में बूढ़ी दिवाली की खुशियां उस वक्त काफूर हो गईं जब चिऊणी पंचायत के बुराहड़ा गांव में भीषण आग लग गई. इस आग में तीन घर सहित दो गौशाला जलकर राख हो गए. आग की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है. (Seraj budhi diwali)

करसोग में खाई में गिरी कार, 2 की मौत एक घायल

मंडी के करसोग में सड़क हादसा पेश आया है. यहां पर एक ऑल्टो कार बुधवार देर रात शाना लच्छाधार लिंक रोड पर करीब 500 मीटर खाई में गिर गई. दो लोगों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई वहीं, एक घायल है. (Road Accident in karsog) (Two died and one injured in karsog Accident) (Car fell into a gorge in karsog)

हिमाचल में 2086 गांवों में BSNL सिग्नल नहीं, 650 जगह लगेंगे टावर

हिमाचल में 2086 गांवों में बीएसएनएल का सिग्नल नहीं है. करीब 650 गांवों को चिन्हित किया गया है. जहां टावर लगाकर लोगों को सुविधा दी जाएगी. (BSNL installing towers in himachal) (BSNL will provide good facilities in Himachal) (BSNL in Himachal)

सरकार के दावों पर सवाल! सड़क सुविधा से वंचित चंबा की कल्हेल और भावला पंचायत

चंबा जिले की ग्राम पंचायत कल्हेल और ग्राम पंचायत भावला के लोग आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं. दरअसल ये दोनों पंचायतें सड़क सुविधा से आज भी वंचित है. जिस कारण इन्हें बहुत परेशानी का (lack of road facilities in Chamba) सामना करना पड़ता है.