हमीरपुर में होगी प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक, जानें कितने दिन होगी बैठक:हमीरपुर जिला भाजपा की एक विशेष बैठक मंगलवार को एक निजी होटल में हुई. इस दौरान जून महीने में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन कराने और उसकी तैयारियों की व्यवस्था को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन (BJP State Working Committee meeting)करना रहा.यहां पढ़ें पूरी खबर..

Weather Update of Himachal: हिमाचल में आज येलो अलर्ट, कई जिलों में बारिश के आसार:दिल्ली-एनसीआर में देर रात तेज बारिश हुई. वहीं,आज मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने मंगलवार को भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी और बारिश के साथ ओला गिरने का अनुमान जताया है. इस दौरान जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में करीब 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.यहां पढ़ें पूरी खबर..

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव:मंहगाई से परेशान हो चुकी जनता को केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती (Petrol Diesel Price Today 24 MAY 2022) की है. केंद्र के इस फैसले के बाद हिमाचल में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं. आइए एक नजर हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों पर डालते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol Price in Himachal) वहां क्या चल रहे हैं./यहां पढ़ें पूरी खबर..

कुल्लू में 60 आवासहीनों को उपलब्ध करवाई जा रही भूमि - गोविंद ठाकुर:शिक्षा व कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमिहीन व आवासहीन लोगों को जमीन व आश्रय की सुविधा प्रदान करने को लेकर संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि समाज में सभी को सम्मानजनक ढंग से रोटी, कपड़ा व मकान की सुविधा हो, इसके लिये सरकार हमेशा प्रयास करती है. वह अटल सदन कुल्लू में भूमिहीन कल्याण संघ द्वारा(Landless Welfare Association in Kullu) आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे.यहां पढ़ें पूरी खबर..

jabna Chauhan got bail: सीमेंट गबन मामले में जबना चौहान को मिली जमानत, कोर्ट ने पुलिस और पंचायत सचिव को लगाई फटकार:सीमेंट गबन के मामले को लेकर दर्ज एफआईआर में ग्राम पंचायत थरजून की पूर्व प्रधान जबना चौहान को हाईकोर्ट ने स्थायी जमानत दे दी है. वहीं, हाईकोर्ट ने पुलिस और पंचायत सचिव को भी जमकर फटकार लगाई और पंचायत सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है. यह जमानत विवेक सिंह ठाकुर की अदालत ने दी है. जबना चौहान की तरफ से एडवोकेट वरूण राणा ने मामले की पैरवी की.यहां पढ़ें पूरी खबर..

धूमल के दरबार में 'संगठन और सरकार' मोदी के आगमन से पहले हमीरपुर में कदमताल!:चुनावी साल में भाजपा की सियासत का केंद्र रहे हमीरपुर जिले में सोमवार को भाजपा संगठन और सरकार धूमल के दरबार में नजर आए. मौका 10 साल तक भाजपा सरकार के मुखिया रहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह का था. प्रदेश सरकार के इक्का दुक्का मंत्रियों और विधायकों को छोड़ कर सब धूमल के दरबार में तलब थे. चुनावी साल में सरकार की इस समारोह के प्रति गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते है कि प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक तक को टाल दिया गया.यहां पढ़ें पूरी खबर..

Message from Gurpatwant Singh Pannu: PM मोदी के दौरे के दिन रिज पर खालिस्तानी झंडा लहराने वाले को मिलेगा इनाम:आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (Sikh for Justice) के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर एक संदेश भेजा है. पन्नू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला (Message from Gurpatwant Singh Pannu) आ रहे हैं. ऐसे में जो भी रिज मैदान पर खालिस्तान का झंडा लहराएगा और जो उनसे सवाल पूछेगा उसे $100000 इनाम दिया जाएगा.यहां पढ़ें पूरी खबर..

Baljeet summits Mt Everest: पर्वतारोही बलजीत कौर ने फतह किया माउंट एवरेस्ट, अब माउंट मकालू पर नजर: हिमाचल प्रदेश की बेटी और सोलन के ममलीग की रहने वाली बलजीत कौर (Mountaineer Baljeet Kaur) ने आखिर लंबे संघर्ष के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली है. बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट पर शनिवार सुबह 4:30 बजे तिरंगा फहराकर प्रदेश के साथ-साथ देश का भी नाम ऊंचा किया. इससे पहले वह एवरेस्ट की चढ़ाई मात्र 300 मीटर की चूक गई थीं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Minor girl missing from Una: ऊना से लापता 13 साल की नाबालिग जम्मू कश्मीर में मिली, पिता ने दर्ज कराया था अपहरण का केस: ऊना के एक गांव से बहला-फुसलाकर भगाई गई 13 साल की नाबालिग बच्ची को पुलिस ने जम्मू-कश्मीर से बरामद कर लिया है. हालांकि पुलिस द्वारा अभी इस मामले में किसी भी व्यक्ति को (Minor girl missing from Una) गिरफ्तार नहीं किया गया है. बताया यह भी जा रहा है कि बच्ची अपने आप जम्मू कश्मीर स्थित एक अन्य बच्ची के पास चली गई थी जो इसके साथ फेसबुक के जरिए संपर्क में आई थी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

UGC 7th Pay Commission को लागू करने को लेकर प्राध्यापकों के साथ जल्द होगी चर्चा: गोविंद ठाकुर: कुल्लू राजकीय महाविद्यालय में भी प्राध्यापक यूजीसी के सातवें वेतनमान को लागू करने की मांग (Professors hunger strike to implement UGC 7th Pay Commission) को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. प्राध्यापकों ने प्रदेश सरकार से मांग रखी कि यूजीसी का सातवां वेतनमान जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, ताकि इसका फायदा प्रदेश के सभी प्राध्यापकों को हो सके. यहां पढ़ें पूरी खबर...