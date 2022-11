Jhanduta Assembly Seat: एक दशक से झंडूता सीट पर BJP दबदबा, क्या इस बार भी जीत बरकरार रख पाएंगे JR Katwal

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. झंडूता व‍िधानसभा सीट की बात करें तो यहां इस बार 73.86 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कुमार और भाजपा प्रत्याशी जीत राम कटवाल चुनावी मैदान में हैं. (Jhanduta Assembly Seat) (Congress and BJP Candidate in Jhanduta) (Himachal Pradesh elections result 2022)

हिमाचल विधानसभा चुनाव में अबकी बार जनरल वोटर 5.37 लाख बढ़े, वोटिंग करने वालों की संख्या में 4.33 लाख का इजाफा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में आम मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्झ की गई है. प्रदेश में आम मतदाताओं (जनरल वोटर) की संख्या 5.37 लाख बढ़ी है. हिमाचल के मुख्य निवार्चन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि अबकी बार आम मतदाताओं की संख्या में 10.73 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हिमाचल में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई गई मुहिम का असर हुआ है. 2022 के विधानसभा चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 5.37 लाख जबकि मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या में 4.33 लाख की वृद्धि हुई है. (Himachal Assembly Elections 2022) (Himachal Election 2022 Result) (General voters increased in Himachal)

हिमाचल नतीजों से पहले कांग्रेस में सरगर्मी तेज, सीएम पद के लिए अभी से लॉबिंग!

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का एलान 8 दिसंबर को होगा, लेकिन राज्य के कांग्रेस नेताओं की राजधानी दिल्ली में सरगर्मी बढ़ी हुई है. सूत्रों की मानें तो पार्टी के आंतरिक सर्वे के बाद सीएम पद की दौड़ के लिए अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है (Himachal CM hopefuls doing the rounds in Delhi ). ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता अमित अग्निहोत्री की रिपोर्ट.

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर जादुई इलाज के झांसे में न आएंः मुख्य सचिव आरडी धीमान

मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 पर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण शिमला द्वारा आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव आरडी धीमान ने लोगों से आग्रह किया कि मानसिक स्वास्थ्य संबधी दिक्कतों पर किसी जादुई उपचार करने वालों के झांसे में न आएं. (RD Dhiman on health issues) (State Mental Health Authority Shimla meeting)

कांगड़ा में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम 15 फरवरी तक रहेगी लागू, किसान इन केंद्रों पर बेच सकते हैं अपने उत्पाद

जिला कांगड़ा में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू किया गया है. इस स्कीम के तहत यदि किसान-बागवानों को उनकी नींबू प्रजाति उत्पादों के उचित दाम न मिले तो वे इस स्थिति में इन केंद्रों पर अपने उत्पादों को बेच सकते हैं. (Market Intervention Scheme in Kangra) (Market Intervention Scheme in Himachal)

Crime news in Sirmaur: दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाल 1.60 लाख छीने, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

सिरमौर जिले में आए दिन अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं. आरोपी कालाअंब में एक दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 1 लाख 60 हजार की नकदी छीन कर फरार हो गए. (attacking the shopkeeper in Sirmaur) (Crime news in Sirmaur)

किरण मौत मामला: आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी, पीड़ित परिवार को ₹5000 की फौरी राहत

मासूम किरण मौत मामले में आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को ₹5000 की फौरी राहत दी है. पीड़ित परिवार को राहत राशि देने के लिए नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष और राजस्व विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे.

Shri Naina Devi Ji Seat: रणधीर शर्मा और राम लाल ठाकुर के बीच मुकाबला, आखिर कौन मारेगा बाजी?

12 नवंबर को हुई वोटिंग में श्री नैना देवी सीट पर 82.10 % मतदान हुआ है. इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है. खैर 8 दिसंबर को पता चल जाएगा की कौन बाजी मारता है. (Shri Naina Devi Ji Assembly Seat)

भाजपा के पक्ष में बंपर वोटिंग, सुरेश कश्यप का दावा बीजेपी बदलेगी रिवाज

Himachal Assembly Elections 2022: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा. उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर नया रिवाज बनाएगी और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी.

WEATHER UPDATE HIMACHAL: हिमाचल मे 29 नवंबर तक मौसम रहेगा साफ, देश के इन हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना

अगले 24 घंटों के दौरान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ इलाकों, गोवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहेगा. (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL )

