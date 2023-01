27 युवतियों ने -1 तापमन में रैंप पर बिखेरा जलवा

मनाली: कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली में भले ही बीती रात न्यूनतम तापमान - 1 डिग्री रहा हो, लेकिन विंटर कार्निवाल में 'बेशरम रंग' गीत पर जब युवतियां रैंप पर उतरकर जलवा दिखाया तो पंडाल में बैठे लोगों की तालियों की गर्माहट ने जोश भर दिया. कभी पहाड़ी तो कभी हिंदी गीतों पर मनाली नाचता-गाता रहा. कलाकारों ने इस दौरान शायरी से भी लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की. (Manali Winter Carnival 2023) (Catwalk at Manali Winter Carnival)

कैटवॉक करती युवती

27 युवतियों ने किया कैटवॉक: विंटर क्वीन प्रतियोगिता के लिए देश के विभिन्न राज्यों की 27 सुंदरियां भाग लेने पहुंची हैं, जबकि ऑडिशन के दौरान कई सुंदरियां प्रतियोगिता से बाहर हो गई. बुधवार रात को जहां मनाली में पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से लिपटी थी, वहीं, हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच मनु रंगशाला में विंटर क्वीन बनने के लिए सुंदरिया कैटवॉक करके लोगों में जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साह भर रही थी. (Winter Carnival at Manu Rangshala Manali)

पारंपरिक परिधानों में होगा कैटवॉक: कोरियोग्राफर दिव्यांगना मेहता ने बताया कि करीब 60 युवतियों ने भाग लिया था, जिसमें 27 का चयन हुआ. उन्होंने कहा कि कार्निवाल में एक दिन पारंपरिक परिधानों में भी युवतियां कैटवॉक करेंगी. पांच दिवसीय मनाली कार्निवाल का शुभारंभ 2 जनवरी को सीएम सुखविंदर सिंह ने किया था. कॉर्निवाल को देखने बड़ी संख्या में ठंड के बावजूद पहुंच रहे है. कॉर्निवाल का समापन कल यानी 6 जनवरी 2023 को होगा.

मनाली में -1 तापमान में लोगों में जोश

मनाली विंटर कार्निवाल की शुरुआत: पर्यटन नगरी मनाली विंटर का विंटर कार्निवाल (Kullu Winter Carnival) का वार्षिक उत्सव अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक रहे हरनाम सिंह के दिमाग की उपज थी और वर्ष 1977 में अस्तित्व में आया. हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार ने उत्सव का उद्घाटन किया और प्रारंभिक में उत्सव का प्राथमिक फोकस साल स्कीइंग पर था. स्कीइंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था और लोग भी धीरे-धीरे इसमें भाग लेने लगे. उसके बाद इसका स्वरूप बढ़ता गया और अब इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है. (know about manali winter carnival 2023) (Winter Carnival will be celebrated in Manali)

