कानून व्यवस्था को लेकर AAP का शिमला में प्रदर्शन, पन्नू को गिरफ्तार करने की मांग:हिमाचल के धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडे लगाने की घटना को लेकर विपक्षी दल भाजपा सरकार पर हमलावर हो गए. कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन (Aam Aadmi Party demonstration in Shimla)किया.इस दौरान डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा. राजधानी शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम करार दिया.यहां पढ़ें पूरी खबर..

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जाएंगे दिल्ली, बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात:सीएम जयराम ठाकुर आज शाम से एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली (cm jairam visit delhi ) जा रहे हैं. आज कांगड़ा का दौरा करने के बाद करीब 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान के साथ पीएम मोदी के हिमाचल दौरे और आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा कर सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

चुनावी साल में जयराम सरकार के गले की फांस न बन जाए ये फैसला, लैंड सीलिंग एक्ट में क्यों हुई छेड़छाड़ चुनावी साल (himachal assembly election 2022) में जयराम सरकार का एक फैसला प्रदेश में हलचल मचा सकता है. हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार कानून और लैंड सीलिंग एक्ट से छेड़छाड़ करने से सभी सरकारें परहेज करती हैं, लेकिन जयराम सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से पर्यटन यूनिट्स (exclude tourism units from land ceiling act) को बाहर करने का निर्णय ले लिया है.यहां पढ़े पूरी खबर..

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम सरकार पर साधा निशाना:पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी है. कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में ड्रग व खनन माफिया के बाद पेपर लीक माफिया दनदना रहा है. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर हमला (Press conference of Sukhwinder Singh Sukhu in Shimla)बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश में साढ़े चार साल से खनन माफिया, ड्रग माफिया,शराब माफिया सक्रिय था और अब पेपर लीक माफिया भी आ गया.यहां पढ़ें पूरी खबर

हमीरपुर में कांग्रेस करेगी शक्ति प्रदर्शन, सुक्खू का 18 मई को किया जाएगा स्वागत:कांग्रेस संगठन में फेरबदल होने के बाद जिला मुख्यालय हमीरपुर में हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का 18 मई को भव्य स्वागत (Congress leader Sukhwinder Singh visit to Hamirpur)होगा. इस आयोजन के सिलसिले में सोमवार को सर्किट हाउस हमीरपुर में जिला किसान कांग्रेस ने अन्य अग्रणी संगठनों के साथ संयुक्त तौर पर पत्रकारों से बात की. इस मौके पर जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं टिकट वितरण कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 मई को हमीरपुर विधानसभा के दौरे पर हमीरपुर आएंगे.यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में हाई अलर्ट: परवाणू बॉर्डर सील, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी:तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे (khalistani flag on himachal assembly gate) लगाए जाने के बाद प्रदेश (high alert in himachal pradesh) में चौकसी बढ़ा दी गई है. प्रदेश के प्रवेशद्वार परवाणू में बैरियर को पुलिस ने सील कर दिया है. हिमाचल की ओर आने वाली प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जा रही है. खुफिया रास्तों समेत, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी में भी चौकसी बढ़ा दी है.यहां पढ़े खबरें..

कुल्लू में कुरियर से चरस तस्करी: पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार: जिला कुल्लू में कुरियर (charas smuggling by courier in kullu) के माध्यम से चरस तस्करी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी (accused arrested in charas smuggling case) को गिरफ्तार किया है. कुल्लू पुलिस की टीम (kullu police team) ने इस मामले में आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया है और अब उसे कुल्लू लाया गया है. पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है. इससे पहले कुल्लू पुलिस की टीम ने सरकाघाट के एक युवक को गिरफ्तार किया था. जो कुल्लू में कुरियर कंपनी के माध्यम से चरस भेजने का काम करता था.यहा पढ़ें खबरें...

SHIMLA:कार्यकारी अध्यक्षों के साथ सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को राजीव भवन में मिला कमरा:हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन में पदों का बंटवारा करने के बाद अब कांग्रेस कार्यालय में सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग चेंबर देकर उनकी नाराजगी को दूर करने का कांग्रेस द्वारा प्रयास किया गया है. कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्षों के अलावा प्रचार कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर ,रामलाल ठाकुर को कार्यालय में (Congress leaders got the chamber)चेंबर दिया गया .यह पहला मौका है जब कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष के अलावा कार्यकारी अध्यक्षों, प्रचार समिति अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित सहित 10 पदाधिकारियों को कांग्रेस मुख्यालय में अलग अलग चेंबर दिया गया है.यहां पढ़ें खबरें..

चरस तस्करी मामला: दोषियों को नौ साल सात माह का कठोर कारावास, 97 हजार रुपये का जुर्माना:जिला अदालत (mandi district court) के विशेष न्यायाधीश ने चरस (charas case in mandi) रखने के दो दोषियों को 9 वर्ष 7 महीने के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2016 है. अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले में 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे. इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की.यहां पढ़ें खबरें...

हमीरपुर में भी एक निजी होटल में अभ्यर्थियों को रटाए गए थे पेपर: पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के तार हमीरपुर जिला से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस मामले में हमीरपुर के एक निजी होटल में अभ्यर्थियों को रातभर पेपर रटाए जाने की जानकारी सामने आ रही है, हालांकि अभी तक जिला पुलिस हमीरपुर इसकी पुष्टि नहीं कर रही है.

