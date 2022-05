कुल्लू: जिला कुल्लू में कुरियर (charas smuggling by courier in kullu) के माध्यम से चरस तस्करी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी (accused arrested in charas smuggling case) को गिरफ्तार किया है. कुल्लू पुलिस की टीम (kullu police team) ने इस मामले में आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया है और अब उसे कुल्लू लाया गया है. पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है. इससे पहले कुल्लू पुलिस की टीम ने सरकाघाट के एक युवक को गिरफ्तार किया था. जो कुल्लू में कुरियर कंपनी के माध्यम से चरस भेजने का काम करता था.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों उन्हें सूचना मिली थी कि कुरियर के (charas smuggling by courier in kullu) पैकेट के माध्यम से यहां से चरस की तस्करी हो रही है. पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो उसी दौरान आरोपी युवक फिर से चरस को कुरियर के माध्यम से भेजने के लिए वहां आया और पुलिस ने मौके पर ही युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उससे गहनता से पूछताछ की.

मुख्य आरोपी की लोकेशन देहरादून की आ रही थी. जिस पर विशेष टीम का गठन करके उपरोक्त व्यक्ति को काबू करके कुल्लू लाया गया. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (sp kullu on charas smuggling case) ने बताया की गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान अभिषेक निवासी, पुखराया जिला कानपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. आरोपी अभिषेक को कोर्ट ने 14 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

