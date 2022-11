हमीरपुर: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में लगातार अच्छा काम कर रहे हमीरपुर जिले के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की थ्री-स्टार रैंकिंग में हमीरपुर को देश में तीसरे स्थान पर और प्रदेश में पहले स्थान मिला है. सोमवार को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ओर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान देश के जिलों के लिए यह रैंकिंग जारी की गई.(hamirpur at number three in swachh bharat mission rural)

ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंधन: इस अवसर पर उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिला हमीरपुर की सभी ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ इनके उपयोग के अतिरिक्त ठोस एवं तरल कचरे का सही प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जा रहा है. इसी क्रम में नवंबर 2021 में जिला हमीरपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण-ग्रामीण के अंतर्गत सभी पंचायतों का मूल्यांकन किया गया. (Evaluation of Panchayats in Hamirpur)

सीधी बात और फीडबैक शामिल: उपायुक्त ने बताया कि इसके तहत किए गए व्यापक सर्वेक्षण के दौरान संबंधित सेवाओं का मूल्यांकन, लोगों से सीधी बातचीत और लोगों की फीडबैक सहित सभी पहलुओं को शामिल किया गया. इस व्यापक सर्वेक्षण में जिला हमीरपुर पूरे देश में तीसरे और प्रदेश में पहले स्थान पर रहा. इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित जिले की पूरी टीम और समस्त जिलावासी बधाई के पात्र हैं. (Hamirpur better in ODF plus)

ओडीएफ प्लस में बेहतर काम: उपायुक्त ने बताया कि ओडीएफ-प्लस में भी हमीरपुर बेहतर काम कर रहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त के अलावा एडीसी जितेंद्र सांजटा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी राजकुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. (Hamirpur Deputy Commissioner Debshweta Banik) (Hamirpur first in Swachh Bharat Mission Rural)

