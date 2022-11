Dalhousie Assembly Seat: डलहौजी से अब तक नहीं जीत पाई है BJP, क्या इस बार खिलेगा कमल या जनता फिर 'हाथ' का देगी साथ

हिमाचल में मतगणना से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश की डलहौजी विधानसभा सीट की जंग काफी दिलचस्प होने वाली है. डलहौजी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा कायम है. पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में यहां से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने जीत दर्ज की है. इस बार भी मुकाबला 2017 की तरह आशा कुमारी और धविंदर सिंह ही आमने-सामने हैं. पिछले चुनावों में दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला हुआ था और धविंदर सिंह को बहुत कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. (asha kumari vs ds thakur in dalhousie)

शिमला क्राफ्ट मेला: 50 हजार का एक चंबा रूमाल, कारीगरी देख रह जाएंगे हैरान

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों लगे राज्य संग्रहालय और भाषा एवं संस्कृति विभाग के क्राफ्ट मेले से शहर भर में रौनक का माहौल है. राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगे अलग-अलग उत्पाद हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं. इसी तरह क्राफ्ट मेले में लगा चंबा रूमाल (Chamba Handkerchief Price) भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है. इसके पीछे की वजह चंबा रूमाल में गहराई से किया गया काम और इसका दाम है. पढे़ं पूरी खबर...

हिमस्खलन की चपेट में आए लापता पर्वतारोही की तलाश जारी, हवाई सेवा के जरिए भी ढूंढने का होगा प्रयास

फ्रेंडशिप पीक में हिमस्खलन की चपेट में आए शिमला के पर्वतारोही की तलाश के लिए टीम रवाना कर दी गई है. वहीं, प्रशासन के द्वारा अब हवाई सेवा की भी व्यवस्था की जा रही है. (Friendship Peak Trekking In Manali) (Youth Missing In Friendship Peak)

सुरेश भारद्वाज के जवाब से निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं, चुनावी खर्च में जुड़ेगा प्रीति भोज का खर्च

कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जुन्गा में प्रीति भोज के आयोजन के मामले में सुरेश भारद्वाज के जवाब से निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं है. बताया जा रहा है कि प्रीति भोज में लगभग 300 लोगों ने खाना खाया है. करीब 70 हजार रुपए प्रीति भोज का खर्च आया है.यह सब खर्च उनके चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा. (Election Commission is not satisfied with Suresh Bhardwaj reply)

लवी मेले में 800 रुपए किलो में बिक रहा पेजा किस्म का लाल चावल, आप भी जानिए इसके फायदे

लाल चावल की पेजा किस्म रामपुर बुशहर में इस बार यह चावल यूं तो 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, लेकिन जो चावल की पेजा नामक किस्म है वह 800 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है. वहीं, पेजा किस्म के लाल चावल शुगर के मरीज भी खा सकते हैं. (Sugar Patients Can Also Eat Red Rice) (Peja Variety Of Red Rice)

हिमाचल के क्षेत्रीय अस्पतालों में शुरू होगी लेप्रोस्कोपी सर्जरी, 200 डॉक्टरों को दी गई ट्रेनिंग

हिमाचल प्रदेश में अब क्षेत्रीय अस्पतालों में मरीजों को लेप्रोस्कोपी सर्जरी की सुविधा मिलेगी. जल्द ही क्षेत्रीय अस्पतालों में लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो सकेगी. आईजीएमसी प्रशासन की ओर से लगभग 200 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है. (Laparoscopy surgery in Himachal)

हिमाचल प्रदेश: मंडी में दो भाइयों पर जानलेवा हमला, हमलावर बाप-बेटे गिरफ्तार, 1 फरार

मंडी स्थित पधर में रविवार रात दो सगे भाइयों पर बाप-बेटे सहित 3 लोगों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. वहीं, मामले में घायल एक युवक का इलाज जोनल अस्पताल मंडी और दूसरे की हालत गंभीर होने के चलते आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है. (Deadly Attack On Two Brothers In Mandi) मामले में पुलिस द्वारा दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है.

Theft in Shimla: शिमला में सेंध लगाकर 10 लाख की चोरी, पुलिस संदिग्धों से कर रही पूछताछ

शिमला के टुटू में 10 लाख की चोरी का मामला साेमने आया है. घर में रखे सोने-चांदी के गहने, कीमती सामान और नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं. पीड़ित परिवार की शिकायत पर बालूगंज थाना पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. (10 lakh stolen in Totu of Shimla )

बंजार में 707 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार, आज कोर्ट में पुलिस करेगी पेश

कुल्लू जिले की बंजार पुलिस ने रविवार रात को 2 नशे के सौदागरों को पकड़कर 707 ग्राम चरस बरामद की है. पुलिस आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी. (Two arrested with charas in Banjar)

मंडी पुलिस का चिट्टा माफिया पर प्रहार, 2 मामलों में 14.25 ग्राम नशे के साथ 2 गिरफ्तार

मंडी पुलिस ने रविवार को दो अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई सुंदरनगर और बल्ह इलाके में की है. वहीं, दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. (Mandi police recovered chitta in two cases)

