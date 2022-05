Kullu Govt Hospital में सुविधा नहीं, सीएम आ रहे Private अस्पताल को खोलने: MLA सुंदर सिंह ठाकुर

कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू में जनता पिछले 23 दिनों से अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर धरने पर बैठी है और मुख्यमंत्री कुल्लू अस्पताल में सुविधा देने के बजाए निजी अस्पताल को खोलने में दिलचस्पी ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुल्लू की जनता इसका विरोध करेगी और शुक्रवार को जैसे ही मुख्यमंत्री पतलीकूहल पहुंचेंगे तो उनका विरोध होगा.

Himachal Weather Update: शिमला में गर्मी में सर्दी का अहसास, बारिश और बर्फबारी के बाद 15 डिग्री तक गिरा पारा

हिमाचल में लगातार हुई बारिश (rain and snowfall in himachal) के बाद गर्मी में सर्दी का अहसास हो रहा है. मंगलवार को लगातार बारिश के बाद शिमला का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस (Minimum temperature in Shimla) तक पहुंच गया. जिसके चलते गर्मी में सर्दी का अहसास होने लगा. वीडियो देखिये और पूरी खबर पढ़ें

Himachal Police Recruitment Paper Leak Case: पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान के कर सहायक संदीप टेलर का नाम

हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले (Himachal Police Recruitment Paper Leak Case) में अब एक नया मोड़ आ गया है. दरअसल डीजीप संजय कुंडू ने ट्वीट कर लिखा है कि, 'जुर्म करके भागना तो संभव है, परंतु हिमाचल प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से बचना नामुमकिन है.

HP Police Recruitment Paper Leak Case: पुलिस पेपर लीक मामले में NSUI का प्रदर्शन, DGP को पद से हटाने की मांग

हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला (HP Police Recruitment Paper Leak Case) थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए हैं. युवा कांग्रेस भी पिछले 8 दिनों से प्रदेश भर में क्रमिक अनशन कर प्रदर्शन कर रही है. वहीं, इस मामले में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव शुभम वर्मा (NSUI state general secretary Shubham Verma) ने कहा कि जब तक डीजीपी संजय कुंडू पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती. इसलिए युवा कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि बीजेपी को उनके पद से हटाया जाए.

Gold-Silver Rate: जारी हुआ सोने-चांदी का रेट, जानें आज क्या है भाव

हिमाचल में सोने के दामों में बढोतरी देखी गई. 22 कैरेट सोने के दाम 48,340 प्रति 10 ग्राम((gold and silver rate of himachal pradesh)) है. पिछले कल यह दाम 48.240 थे. 24 कैरेट सोने के दाम में भी बढोतरी रही. 24 कैरेट सोने के दाम 50,760 प्रति 10 ग्राम है. पिछले कल यह दाम 50,650 थे. वहीं, चांदी के दामों में भी तेजी आई. आज चांदी 665 रुपए प्रति 10 ग्राम है. पिछले कल यह कीमत 659 रुपए थी.

GIRL ATTACKED WITH KNIFE: लड़की ने शादी से किया इंकार, लड़के ने कर दिया चाकू से वार

कसौली में शादी से इंकार करने पर युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर ( Girl attacked with knife in Kasauli )दिया. युवती को प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने चंडीगढ़ रेफर कर दिया.वहीं, पुलिस ने लड़की के शिकायत पत्र के बाद आरोपी पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

Congress Attacks on Jairam Government: कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक रूप से महिलाओं को किया सशक्त- नेटा डिसूजा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आए दिन प्रदेश के वीभिन्न क्षेत्रों में बैठके की जा रही हैं. इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा हिमाचल पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार (Netta DSouza attacks on jairam thakur) पर जमकर निशाना साधा.

हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला: 5 राज्यों से जुड़े तार, DGP संजय कुंडू ने अधिकारियों से मांगा सहयोग

हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के तार अन्य राज्यों से जुड़ने की बात सामने आ रही (Himachal Police Recruitment Paper Leak Case) है. डीजीपी संजय कुंडू ने 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों से इसको लेकर सहयोग मांगा है. संजय कुंडू ने बताया कि संगठित अपराध में राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा और दिल्ली के आयुक्त से सहयोग मांगा गया, ताकि मामले का जल्द पर्दाफाश किया जा सके.

NO CONFIDENCE MOTION: करसोग नगर पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 7 जून को होगा फैसला

नगर पंचायत करसोग में उपाध्यक्ष के खिलाफ 4 वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने को एसडीएम ने 7 जून को बैठक बुलाई है.वहीं, 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया है. 6 सदस्यों के हाथों में उपाध्यक्ष के भाग्य का फैसला होगा.

T MATE DIED IN SUNNI: बिजली के खंभे से गिरने के कारण सुन्नी में टी मेट की मौत

जिला शिमला के सुन्नी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेक्शन डढेवग में फ्यूज बदलते समय 26 वर्षीय खेमेन्द्र जिला मंडी के रहने वाले की हत्या हो (T MATE DIED IN SUNNI) गई. खेमेन्द्र की मौत बिजली के पोल से गिरने की वजह से हुई (SUNNI ELECTRICITY BOARD) है. पढ़ें पूरी खबर...