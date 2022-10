अमित शाह चखेंगे पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद, सतौन के पूर्व प्रधान के घर बिडोलिया और खीर तैयार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरमौर दौरे पर रहेंगे. जहां वो हाटी समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह दोपहर का लंच (amit shah sirmaur visit) सतौन पंचायत के पूर्व प्रधान रजनीश चौहान के घर करेंगे. जहां उनके साथ सीएम जयराम ठाकुर से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे. लंच में अमित शाह को सिरमौर के पहाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे.

ऑटो के टायर पर पैर रखने पर सोलन में ऑटो चालक और युवक के बीच हाथापाई, FIR दर्ज

सोलन शहर के ओल्ड बस स्टैंड के साथ बने ऑटो स्टैंड पर शनिवार सुबह एक ऑटो चालक और एक युवक के बीच हाथापाई हो गई. हाथापाई युवक के ऑटो के टायर पर पैर रखने से हुई. जिसका ऑटो चालक ने विरोध किया. मामले में दोनों तरफ से सिटी चौकी सोलन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. ऐसे में पुलिस द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में दोनों के मेडिकल करवाया जा रहा है. (Fight between auto driver and youth in Solan) (Fight in Solan) पढ़ें पूरी खबर...

चुनावी शोर में ग्रहों का जोर, हिमाचल में कई दिग्गजों को लगेगा झटका, पढ़िए विख्यात ज्योतिषी गुरमीत बेदी का आकलन

हिमाचल सरकार में बड़े अफसर रहे गुरमीत सिंह बेदी ज्योतिष के क्षेत्र में खूब चर्चित हैं. उन्होंने ग्रह चाल के संक्षिप्त विश्लेषण के आधार पर कुछ हैरतअंगेज बातें कही (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) हैं. ईटीवी भारत के पाठकों के लिए ये विश्लेषण प्रस्तुत है.

हिमाचल चुनावः आचार संहिता लगने से पीएम मोदी का कांगड़ा दौरा रद्द

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 16 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है. पूरी खबर में पढ़ें वजह...

दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पहली सूची हो सकती है जारी

Himachal Pradesh Assembly Election 2022: हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पहली उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर सकती है. कांग्रेस की आज दिल्ली में शाम तीन बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित होगी. केंद्रीय चुनाव समिति की यह दूसरी बैठक है. इससे पहले सितंबर महीने में पहली बैठक आयोजित हुई थी.

Chitta smuggler caught in Karsog: करसोग में 25 वर्षीय युवक से 3.39 ग्राम चिट्टा बरामद, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

chitta recovered from youth in karsog: करसोग उपमंडल के तहत चुराग में एक 25 वर्षीय युवक से पुलिस ने चिट्टा पकड़ा है. वहीं, आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

किन्नौर के रूपी गांव में मकान में लगी आग, देखते ही देखते राख में हुआ तब्दील

किन्नौर के निचार खंड के तहत रूपी गांव में शुक्रवार रात एक व्यक्ति के घर में आग लग गई. जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई. वहीं, डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि रूपी गांव में एक घर में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से अधिकारियों को नुकसान के आंकलन के लिए भेजा गया है और नुकसान के आंकलन के बाद पीड़ित परिवार को राहत राशि दी जाएगी.

जाते-जाते मिडिल बेल्ट सराज में डिग्री कॉलेज की सौगात दे गई जयराम सरकार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को जयराम सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक शिमला में आयोजित की गई. जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ने अपने गृह जिला मंडी के बागाचुनौगी में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कैबिनेट से पास कर लोगों को एक बड़ी सौगात दी है. जिसके बाद इलाके की आठ पंचायतों के लोगों ने बागाचुनौगी चौक पर इकट्ठे होकर जश्न मनाया और सराजी नाटी डाली. (Degree college will be open in Bagachanogi) (Himachal cabinet decisions)

निर्वाचन विभाग का मिशन 277, जिन मतदान केंद्रों में साठ फीसदी से कम वोटिंग, वहां खास फोकस

himachal pradesh assembly elections 2022: हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने कई कार्यक्रम चलाए हैं. हिमाचल में वर्ष 2017 के चुनाव में 75 फीसदी से अधिक मतदान हुआ था. इससे पहले वर्ष 2012 में 72 फीसदी मतदान प्रतिशत था. पूर्व में वर्ष 2017 में प्रदेश के 277 मतदान केंद्रों में मतदान प्रतिशत 60 फीसदी से कम था. यहां निर्वाचन विभाग ने खास फोकस रखा और कम वोटिंग के कारणों की विवेचना की. यहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं.

Transfers in Himachal: हिमाचल सरकार ने एक IAS अधिकारी को दिया अतिरिक्त कार्यभार, 4 को एचएएस पदोन्नत किया

IAS And HAS officers Transfers in Himachal: हिमाचल सरकार ने चुनाव की घोषणा के साथ ही एक IAS को अतिरिक्त कार्यभार, आधा दर्जन के तबादले और 4 अधिकारियों को HAS में पदोन्नति का तोहफा दिया है.

ये भी पढ़ें: ब्रिटेन से भारत कब वापस आएगा कोहिनूर? केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया रुख