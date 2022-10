शिमला: हिमाचल सरकार ने चुनावों की घोषणा के साथ ही एक आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार, आधा दर्जन के तबादले और चार अधिकारियों को एचएएस पदोन्नत किया है. सरकार ने पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ऋगवेद ठाकुर को एमडी हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है.

आरटीओ मंडी के पद पर कार्यरत (IAS And HAS officers Transfers in Himachal) एचएएस अधिकारी कृष्ण चंद का तबादला मंडी जिले के सहायक बंदोबस्त अधिकारी पद पर किया गया है. मंडी में आरटीओ का कार्यभार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी फ्लाइंग स्क्वैड को सौंपा गया है. मुख्य सचिव आरडी धीमान ने इसे लेकर आदेश जारी (Ias Officers Transfer in hp) कर दिए हैं.

इनके तबादला आदेशों में संशोधन: सरकार ने बीते दिनों ट्रांसफर एचएएस अधिकारी प्रकाश चंद आजाद व हेम चंद वर्मा के तबादला आदेशों में संशोधन किया है. अब प्रकाश चंद आजाद आरटीओ कुल्लू का कार्यभार देखेंगे. हेमचंद वर्मा एसडीएम बंजार का कार्यभार संभालेंगे. इसके अलावा सरकार ने आरटीओ कुल्लू के पद पर कार्यरत राजेश भंडारी के तबादला आदेशों को रद्द कर दिया है.

चार अधिकारी एचएएस पदोन्नत किए: इसके (Has Officers Transfer in hp) साथ ही सरकार ने शुक्रवार को चार अधिकारियों को एचएएस कैडर में पदोन्नत किया. पदोन्नति के बाद जिला खाद्य नियंत्रक के पद पर कार्यरत लक्ष्मण सिंह कनेत किन्नौर में आईटीडीपी के परियोजना निदेशक का कार्यभार संभालेंगे. सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं के पद से एचएएस में पदोन्नत संजय कुमार सैनिक कल्याण विभाग में ओएसडी, जिला कल्याण अधिकारी के पद से एचएएस में पदोन्नत संजीव कुमार राज्य कर्मचारी चयन आयोग (Transfers in Himachal) में उप सचिव तथा राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के पद से पदोन्नत गोपाल चंद को आरटीओ सोलन पद पर तैनाती दी गई है.

4 सेक्शन आफिसर प्रमोट किए: चार सेक्शन आफिसर को अवर सचिव पदोन्नत कर उनको नई तैनाती दी है. नीरज कुमार को पदोन्नत कर अवर सचिव टीसीपी, अंजना कुमारी को सचिवालय प्रशासन, पुष्पा चौधरी को सामान्य प्रशासन विभाग, सीमा सागर को अवर सचिव रेवेन्यू लगाया गया है. सरकार ने उप सचिव पूनम शर्मा को उप सचिव पदोन्नत किया है. इसी तरह उप सचिव सुधा शर्मा को कृषि विभाग से अवर सचिव ट्रैनिंग एंड फॉरेन असाइनमेंट लगाया है.

चार सीनियर अस्सिटेंट को अधीक्षक ग्रेड-2 बनाया: सरकार न चार सीनियर अस्सिटेंट (ईसी) को पदोन्नत कर अधीक्षक ग्रेड-2 लगाया है. इनमं सारिता देवी, विनय कुमार शर्मा, सुनील कुमार, धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं.

पांच को सेक्शन ऑफिसर पदोन्नत किया: सचिवालय में अधीक्षक ग्रेड-2 के पद पर तैनात पवन कुमार, सीताराम शर्मा, मोनिका सूद, प्रवीण कुमार, शमशेर सिंह को सेक्शन आफिसर पदोन्नत किया गया है.

