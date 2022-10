सराज: हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को जयराम सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक शिमला में आयोजित की गई. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए कई अहम फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री जयराम ने अपने गृह जिला मंडी के बागाचुनौगी में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कैबिनेट से पास कर लोगों को एक बड़ी सौगात दी है. जिसके बाद समूचे सराज में खुशी की लहर है. अब क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. अब वे घर के पास ही शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे.

बता दें कि इससे पहले क्षेत्र के कई बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए डिग्री कॉलेज लम्बाथाच जाते थे. जो यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर है. समय के अभाव के कारण मुख्यमंत्री इस मिडिल बेल्ट सराज का दौरा नहीं कर पाए थे. जिसके कारण वे इस सौगात की घोषणा भी नहीं कर पाए. लेकिन कैबिनेट बैठक में यह फैसला सुनाकर उन्होंने मिडिल बेल्ट सराज क्षेत्र के लोगों की बरसों पहले की मांग को पूरा कर दिया है. जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. जिससे क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं.

लोगों ने बागाचुनौगी चौक पर इकट्ठे होकर जश्न मनाया.

शुक्रवार की दोपहर बाद इलाके की आठ पंचायतों के लोगों ने बागाचुनौगी चौक पर इकट्ठे होकर जश्न मनाया और गाजे बाजे के साथ पूरे बाजार में रैली निकाली. जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज की खुशी में बागाचुनौगी चौक पर सराजी नाटी का आयोजन भी किया गया. जिसमें क्षेत्र के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस सौगात को देने के लिए धन्यवाद किया. इस कॉलेज के खुलने से दराज क्षेत्र की आठ पंचायतों शिल्हीबागी, थाना, बागाचुनौगी, जैशलां, खबलैच, भाटकीधार, कलहणी और नलवागी पंचायतों को फायदा मिलेगा.

भाटकीधार पंचायत के उप प्रधान दिनेश ठाकुर ने कहा कि इससे पहले क्षेत्र के बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी जिससे समय और पैसे दोनों का भी काफी नुकसान होता था. लेकिन अब यहां कॉलेज खुलने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है. अब बच्चों को दूर जाकर स्नातक स्तर की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी जिससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी.

