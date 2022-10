सोलन: शहर के ओल्ड बस स्टैंड के साथ बने ऑटो स्टैंड पर शनिवार सुबह करीब 9:00 बजे एक ऑटो चालक और एक युवक के बीच हाथापाई हो गई. हुआ यूं कि एक युवक जिसका नाम अक्षय दत्त शर्मा है वह ऑटो लेने के लिए ओल्ड बस स्टैंड के साथ बने ऑटो स्टैंड पर आया. जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो उसने अपना समान ऑटो के साथ रख दिया और ऑटो के टायर पर पैर रखकर अपना जूते के फीते बांधने लगा, ऐसे में ऑटो चालक आया और युवक के साथ बहस करनी शुरू कर दी.

ऑटो चालक ने कहा 'तूने इस पर पांव कैसे रखा, मैं तेरे ऊपर पांव रखूं'. जिसके बाद युवक ने ऑटो चालक से माफी मांग ली. लेकिन ऑटो चालक ने फिर भी युवक को थप्पड़ जड़ दिए. वहीं, युवक अक्षय दत्त शर्मा ने बताया कि जैसे ही इसने अपने बचाव के लिए ऑटो चालक को धकेलने की कोशिश की तो वहां खड़े अन्य ऑटो चालकों ने भी युवक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. युवक ने भी अपने बचाव के लिए ऑटो चालक के साथ मारपीट की.

वीडियो.

जिसके बाद युवक ने इस मामले को लेकर सिटी चौकी सोलन में एफआईआर दर्ज करवाई. अब पुलिस दोनों पक्षों को मेडिकल के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ले गई है. ऑटो यूनियन सोलन के प्रधान धर्मपाल ठाकुर ने बताया कि किसी बात को लेकर ऑटो चालक और एक युवक के बीच बहस हुई है और हाथापाई भी. जिस पर पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है. वहीं, एएसपी सोलन अजय राणा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस के पास दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज करवाई है. ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

(Auto Union Solan) (Fight between auto driver and youth in Solan) (Fight in Solan) (Fight in old busstand in solan) (Fight in auto stand in solan) (Fight in Solan city)

ये भी पढ़ें: खाना खाने को लेकर हुई बहसबाजी बनी काल, रामपुर के होटल में मारपीट के बाद युवक की मौत