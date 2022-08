हिमाचल में अब तक 15 हजार टन सेब खरीद चुकी है अडानी एग्री फ्रेश कंपनी, 25 हजार टन का लक्ष्य

अडानी एग्री फ्रेश कंपनी मंगलवार तक 15 हजार टन के करीब सेब की खरीद कर चुकी है. कंपनी इस बार बीते साल के मुकाबले चार रुपये महंगा सेब खरीद रही है. इस सीजन में कंपनी ने 25,000 टन सेब खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो बीते साल से 7,000 टन ज्यादा है. कंपनी 80 से 100 फीसदी रंग वाले एक्स्ट्रा लार्ज सेब को 52 रुपये प्रति किलो जबकि लार्ज, मीडियम और स्मॉल सेब को 76 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीद रही है. हालांकि सेब की कीमतों का रिव्यू हर सप्ताह किया जाता है.

हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक से 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने में सरकार सफल

हिमाचल सरकार वर्ल्ड बैंक से प्रदेश के लिए 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने में सफल ( HP Government got 1600 crores from World Bank) हो गई है. हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यह राशि प्रदेश में पावर सेक्टर (Power Sector in Himachal) ढांचे को मजबूत करने, पावर ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए और पावर सेक्टर के विभिन्न घटकों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए खर्च की जाएगी.

कुल्लू दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ने कहा, अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेगी भाजपा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा ने सूबे में तैयारियां तेज कर दी हैं. सीएम जयराम और कैबिनेट मंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता आए दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा में अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर भाजपा संगठन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में आने वाले नेताओं को बीजेपी की विचारधारा भी सौंपी जाएगी. ताकि सभी को यह पता रहे कि इस पार्टी में अनुशासन ही सर्वोपरि है.

पंकज पंडित बोले, वादे करने नहीं गारंटी देने आ रहे मनीष सिसोदिया और भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 25 अगस्त को प्रस्तावित ऊना दौरे को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस की तरह चुनाव घोषणा पत्र का खेल नहीं खेलती बल्कि जनता को दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के लिए सीधे तौर पर गारंटी देती है और उन्हें चुनाव जीतने के बाद लागू भी किया जाता है. दिल्ली और पंजाब दोनों राज्य इसका जीता जागता उदाहरण है.

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेसी नेताओं के अलग अलग घोषणा पत्र

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा ने प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी है. वहीं, बुधवार को जिला मुख्यालय नाहन में मीडिया को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. सुखराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की करनी और कथनी में भारी अंतर है. इन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस नेता कर रहे अनाप-शनाप घोषणाएं कर रहे हैं.

आनंद शर्मा पहुंचे शिमला, इस्तीफे को बताया सोनिया गांधी और उनके बीच का मामला

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लकेर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. पार्टी को अब बस चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है. वहीं, 21 अगस्त को हिमाचल कांग्रेस संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आनंद शर्मा बुधवार को शिमला पहुंचे हैं. इस दौरान इस्तीफे को लेकर आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनके और सोनिया गांधी के बीच का मामला है.

Rajiv Saizal in una ऊना के संतोषगढ़ को मिला 30 बेड की क्षमता वाला नया अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ

विधानसभा क्षेत्र ऊना के सीमांत नगर परिषद संतोषगढ़ को 30 बेड की क्षमता वाला नया अस्पताल बुधवार को मिल गया. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की मौजूदगी में इस अस्पताल का लोकार्पण विधिवत रूप से किया. जिसके बाद उन्होंने अस्पताल भवन का निरीक्षण करने के साथ-साथ यहां पर रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं का भी जायजा लिया.

हिमाचल में बारिश से नहीं मिलने वाली राहत, अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में अभी लोगों को बारिश (weather alert himachal) से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में इस साल मानसून की बारिश 249 जिंदगियां लील गई है. वहीं, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. जिसके चलते मंडी, शिमला, कांगड़ा और शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राजधानी शिमला में आज सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है.

कुल्लू के भजोगी नाले में आई बाढ़, वोल्वो बस अड्डा में फिर भरा कीचड़

जिला कुल्लू में भारी बारिश के कारण (heavy rain in kullu) फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. वहीं, बीती रात हुई भारी बारिश से मनाली का वोल्वो बस अड्डा कीचड़ से भर गया है. इसके अलावा भजोगी नाले की बाढ़ ने एक बार फिर से मनाली के प्रवेश द्वार की सड़क को उखाड़ दिया है. जिससे यहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. मलबे के कारण यह काफी देर तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही और बाद में इसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया.

Dead Body Found in Una ऊना में रेलवे पुल के नीचे मिला पूर्व CRPF के जवान का शव, पेंटर का करता था काम

जिला ऊना के बारसड़ा में 32 वर्षीय युवक का शव रेलवे पुल के नीचे खड्ड के पानी से बरामद किया गया है. मौजूदा समय में युवक सीआरपीएफ की नौकरी (Dead Body Found in Una) छोड़ कर ऊना में बतौर पेंटर काम करता था. सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है.

