ऊना: गगरेट के अंतर्गत गांव लोहारली (Village Loharli) में एक 12 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत (12 year old child dies in road accident) हो गई. जानकारी के अनुसार बच्चे की मां कुठेड़ा जसवाला (kutheda jaswala) से हैं और लोहारली में दुकान चलाती हैं. बच्चा भी मां के साथ दुकान पर आया हुआ था. जैसे ही बच्चा साइकल लेकर सड़क पर निकला तो एक टेम्पो ने ओवरटेक के चक्कर में बच्चे को टक्कर मार दी (hit the baby) और बच्चा उसके नीचे आ गया. टेम्पो गगरेट के स्थानीय उद्योग का बताया जा रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों (eyewitnesses) के अनुसार गलती टेम्पो चालक की बताई जा रही है, जिसने गलत दिशा में जाकर बच्चे को टक्कर मार दी. बच्चे को गगरेट के सिविल हॉस्पिटल (civil hospital gagret) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम (post mortem) के लिए जिला मुख्यालय ले जाया गया है. उसके बाद शव स्वजनों को सौंप (hand over the dead body to relatives) दिया जाएगा.

इस दुर्घटना में भव्य कुमार उम्र 12 वर्ष (Bhavya Kumar age 12 years) पुत्र लखविंदर सिंह (Son Lakhwinder Singh) निवासी कुठेड़ा तहसील घनारी जिला ऊना (Resident Kutheda Tehsil Ghanari District Una) की मौत हो गई है. बच्चे के पिता पंजाब में एक दवा कम्पनी (pharmaceutical company) में कार्यरत हैं. पुलिस ने टेम्पो को अपने कब्जे में लेकर टेम्पो चालक मनोहर सिंह (tempo driver manohar singh) पुत्र प्रकाश चन्द निवासी अंदोरा तहसील अम्ब जिला ऊना (Tehsil Amb district Una) के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कारवाई शुरू कर दी है.

वहीं, एसपी ऊना अर्जित सेन (SP Una Arjit Sen) ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज (Case registered against driver) करके जांच शुरू कर दी गई है.

