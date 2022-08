Aam Aadmi Party Himachal: शिक्षा, स्वास्थ्य का हक Freebie नहीं, सोशल सिक्योरिटी है- सुरजीत सिंह ठाकुर

आम आदमी पार्टी हिमाचल ने चुनावों के नजदीक बैठकों का दौर तेज किया है. इसी कड़ी में हमीरपुर आम आदमी पार्टी कार्यालय में संवाद बैठक का आयेाजन किया गया. जिसमें विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि इस बार हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी.

करसोग के चौवासी क्षेत्र में बारिश से 2 करोड़ रुपये का नुकसान, सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट

करसोग उपमंडल के तहत चौवासी क्षेत्र में बारिश ने भारी तबाही मचाई है. यहां पांच पटवार सर्कलों में फसलों सहित घरों को 2 करोड़ का नुकसान हुआ है.

जयराम सरकार से हर वर्ग परेशान, कांग्रेस सत्ता में आते ही करेगी किसान-बागवान नियामक आयोग का गठन: सुक्खू

हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर हमला साधा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक कमजोर और झूठे मुख्यमंत्री हैं. उनकी न तो अफसरशाही पर पकड़ है और न ही वे अपने वादों को पूरा कर पा रहे हैं. सुक्खू ने कहा कि इन दिनों से सेब सीजन चरम पर है और बागवान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं.

lampi Virus in Himachal: शिमला में करीब 200 पशुओं में फैला लंपी वायरस, जानें क्या है ये बीमारी

हिमाचल में भी लंपी वायरस (lampi Virus in Himachal Pradesh) ने दस्तक दे दी है. शिमला जिले में इस वायरल ने दर्जनों पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया है. बीमारी के बाद पशु पालकों में हड़कंप मच गया है और दूध तक बिकना बंद हो गया है. जानें क्या इस (what is lampi virus) बीमारी के लक्षण और बचाव...

नाहन कांग्रेस की गुटबाजी हुई जगजाहिर, विक्रमादित्य सिंह के सामने ही आपस में ही भिड़ गए नेता

सिरमौर जिले से शुरू हुई हिमाचल कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान नाहन में (Yuva Rozgar Sangharsh Yatra In Nahan) कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए. देखते ही देखते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर (Congress workers fight in Nahan) लात घूंसे चले. वहीं, इस बारे में विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा.

'न घोड़ी न कार, 4 KM पैदल चलकर पहुंचा दुल्हन के द्वार, कुछ तो हल करो सरकार'

बारिश के कारण उझी घाटी कुल्लू की एक सड़क दलदल में तब्दील हो गई और 4 किलोमीटर पैदल चलकर दूल्हा दुल्हन को लेने उसके घर पहुंचा. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. बता दें कि मनाली विधानसभा के ग्राम पंचायत रांगड़ी से एक बारात रियाड़ा पंचायत के पूजन गांव के लिए बारात निकली, लेकिन सड़क पर दलदल (heavy rain in kullu) होने के कारण बारात दुल्हन के घर से चार किलोमीटर पीछे ही फंस गई. ऐसे में दूल्हा और बाकी बाराती पैदल ही दुल्हन के घर पहुंचे और विवाह समारोह को संपन्न किया गया.

Apple Season in Kullu: बाहरी राज्यों में कुल्लू के सेब की धूम, अब तक 5 लाख से अधिक पेटियों की सप्लाई

कुल्लू जिले में स्थापित मंडियों से अभी तक सेब की 5,89,557 पेटियां अन्य राज्यों की मंडियों में (Kullu Apple Supply) भेजी जा चुकी है. जिला में इस बार सेब की अधिक पैदावार हुई है. खेगसू फल मंडी में ही तीन लाख 32 हजार 961 पेटियों का कारोबार हो चुका है. वहीं, बागवानों को भी सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं.

मंडी में हिमाचल जल रक्षक महासंघ का धरना प्रदर्शन, सरकार को दी ये चेतावनी

मंडी में हिमाचल जल रक्षक महासंघ ने (Himachal Jal Rakshak Mahasangh) अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान महासंघ के कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए और उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा.

Himachal Seat Scan: लाहौल स्पीति में बीजेपी-कांग्रेस और AAP के बीच दिलचस्प मुकाबला, जानिए क्या हैं चुनावी समीकरण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहा (himachal seat scan) है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र (Lahaul Spiti Assembly Seat Ground Report) की बात करने जा रहे हैं. कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये 21वीं विधानसभा सीट है. वैसे तो अटल टनल बनने के बाद लाहौल घाटी में पर्यटकों का आमद में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में पर्यटन कारोबारियों की कई ऐसी मांगें हैं जो अधर में लटकी हैं. चुनाव की दृष्टि से इस साल लाहौल स्पीति सीट काफी महत्वपूर्ण है.

कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने डोहरू मंडलियों से कर डाली कांग्रेस नेताओं की तुलना

हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शनिवार को ऊना में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री ग्रहणी सुविधा योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम में (LPG connection distribution program in Una) बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने करीब 110 ग्रामीण महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना के तहत निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर प्रदान किए. इस अवसर पर कृषि मंत्री ने हिमाचल कांग्रेस को भी जमकर निशाने पर लिया. एक सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह बिखर (Virender Kanwar targeted Congress) चुकी है और हालत यह है कि हर नेता अपना अलग चुनावी घोषणा पत्र जनता में बांटते हुए फिर रहा है.

ये भी पढ़ें: भोलेनाथ के जयकारों से गूंजी छोटी काशी, बाबा भूतनाथ का किया जलाभिषेक