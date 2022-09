अब सिर्फ 70 मिनट में दिल्ली से शिमला, डेली फ्लाइट से हिमाचल के पर्यटन को लगेंगे पंख

shimla to delhi flight: सोमवार को एलाइंस एयर का ATR-42 (600) विमान दिल्ली से शिमला के जुबड़हट्टी एयरपोर्ट (Jubbarhatti airport shimla) पहुंचा. एलाइंस एयर की ये उड़ान पहले 6 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन मौसम व अन्य कारणों की वजह से ये उस वक्त शुरू नहीं हो पाई. लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद शिमला और दिल्ली के बीच हवाई उड़ानें दोबारा शुरू हुई हैं.

हिमाचल में नवरात्रि का उत्साह, माता के जयकारे लगाकर श्रद्धालुओं ने मां के दर पर नवाया शीश

हिमाचल में नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में खासा (Navratri celebration in Himachal Temples) उत्साह है. श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम, श्री ब्रजेश्वरी देवी, मां ज्वालामुखी मंदिर, माता चिंतपूर्णी मंदिर, शिमला के कालीबाड़ी मंदिर समेत कई मंदिरों में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं का तातां लगा रहा.

CONGRATULATIONS: अंडर-19 नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के लिए शिमला की 5 बेटियों का चयन

अंडर-19 नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 (Under 19 National Cricket Tournament in Chennai) के लिए हिमाचल की टीम में शिमला जिले से पांच लड़कियों का चयन किया गया (Shimla 5 girls selected for Himachal Cricket team) है. यह टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजिक किया जाएगा.

Anurag Thakur on Rajasthan Political Crisis: कांग्रेस को कुर्सी प्यारी है लोगों की भलाई नहीं

केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने दो दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे. इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अनुराग ठाकुर ने विपक्ष द्वारा की जा रही मोर्चे बंदी व एकजुटता को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कई बार एकजुट होने का प्रयास कर चुका है, बावजूद इसके विपक्ष अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में जहां पहले से ही कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं. वहां कांग्रेस की इस लड़ाई से साफ पता चलता है कि कांग्रेस को कुर्सी प्यारी है लोगों की भलाई नहीं.

हाटी को जनजातीय दर्जा देने का विरोध, हकों के बचाव के लिए गुर्जर समुदाय भूख हड़ताल पर बैठा

चुनाव से पहले जयराम सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है. हाटी को जनजातीय दर्जा देने के फैसले का लगातार विरोध जारी है. अब गुर्जर समुदाय (Gurjar Samaj Kalyan Parishad) भी डीसी सिरमौर ऑफिस के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. उनका कहना है कि हाटी को जनजातीय दर्जा देने से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है.

Tempo Traveller Accident In Banjar: हादसे से संबंधित किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर करें संपर्क

Tempo Traveller Accident In Banjar: कुल्लू के उपमंडल बंजार के घियागी हादसे में मृतकों व घायलों के परिजनों से समन्वय स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, किसी प्रकार की मदद अथवा सूचना के लिए 9418844454 नंबर भी जारी किया गया है.

सिरमौर में भारी बारिश से अभी तक 7 लोगों की मौत, 120 सड़कें बंद, बिजली-पानी ठप

सिरमौर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश (Heavy rain in Sirmaur) से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 120 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा करीब 90 बिजली के ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं, 85 पेयजल स्कीमें भी प्रभावित हुई (Damage in Sirmaur due to Heavy rain) है.

Triund Trek Kangra: त्रियुंड की पहाड़ियों में फंसे 92 पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू

ट्रेकिंग साइट त्रियुंड की पहाड़ियों में फंसे 92 पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. पर्यटकों के फंसने की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से मैक्लोडगंज पुलिस (tourists trapped in trekking site Triund) सहित स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई जिसमें सब इंस्पेक्टर सहित कुल 15 लोगों की टीम मौके के लिए निकली, और सभी पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया.

Weather in Himachal: इस बार देरी से विदा होगा मानसून, सितंबर में टूटा बारिश का रिकॉर्ड

हिमाचल प्रदेश में इस बार मानूसन की बारिश काफी अच्छी (Monsoon in Himachal) हो रही है. वहीं, इस बार मानसून देरी से विदा होगा. ऐसे में अभी कुछ दिन प्रदेश भर में जमकर बारिश हो सकती है. मानसून में इस बार सामान्य से 16 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. वहीं, बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी तोड़े हैं.

Road Accident in Kullu: बंजार हादसे में घायलों से मिले शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर

हिमाचल के बंजार के जलोड़ी में रविवार रात करीब 8:30 बजे हुए हादसे (Tempo Traveller Accident In Banjar) में हुए घायलों से मिलने के लिए आज शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कुल्लू अस्पताल (Govind Thakur met injured people) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घायलों को 50-50 हजार की राहत राशि प्रदान की. बता दें कि इस खतरनाक सड़क हादसे में 7 पर्यटकों की मौत हुई है और 10 पर्यटकों का कुल्लू अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.