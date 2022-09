नाहन: सिरमौर जिले में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश ने कहर बरपाया (Heavy rain in Sirmaur) है. भारी बरसात से जिले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया (Damage in Sirmaur due to Heavy rain) है. जिले में करीब 120 सड़कें बंद (120 roads closed in Sirmaur) है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के चलते जिले में भारी नुकसान हुआ (Damage in Sirmaur ) है. उन्होंने बताया कि जिले में इस बीच 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें शिलाई की रास्त पंचायत के खुजराड़ी गांव में भूस्खलन की चपेट में आए मकान से 4 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हुई है.

सिरमौर में भारी बारिश से तबाही.

वहीं, बाढ़ आने से बीती शाम को एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो लेबर का काम करता था. नोहराधार में भी सड़क से जा रहा एक व्यक्ति भूस्खलन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई. डीसी सिरमौर ने बताया कि जिले में बारिश से करीब 120 सड़कें अब भी बंद पड़ी हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा करीब 90 बिजली के ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं, 85 पेयजल स्कीमें भी प्रभावित हुई हैं. डीसी ने बताया कि जिले के सभी एसडीएम को इस मामले में जल्द उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि रविवार देर शाम जिला सिरमौर के मानगढ़ में बादल फट गया. इसके चलते बडू साहिब गुरुद्वारा परिसर व शिक्षण संस्थानों में खड़े वाहन पानी में बह गए. शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है. बादल फटने और भारी पानी आने के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. क्षेत्र में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है. दूसरी तरह बीती शाम शिलाई के रास्त पंचायत के खुजराड़ी गांव में भी चार मासूमों समेत पांच की मौत हो गई.

