सोलन में कांग्रेस की बैठक, सरकार की नाकामियों को बताने पर चर्चा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने विभिन्न संस्थाओं के साथ एक बैठक ली (Sanjay Dutt meeting in Solan) और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाने को लेकर चर्चा की.

WHO ने डॉ. ओमेश भारती को सौंपी नई जिम्मेदारी, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल

WHO ने डॉ. ओमेश (dr Omesh Bharti) भारती को रीजनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी (WHO gave new responsibility to dr Omesh Bharti) सौंपी है.यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है. रेबीज की रोकथाम का सबसे सस्ता उपाय खोजने वाले डॉ. भारती के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है.

खनियारा गांव पहुंचा जिला प्रशासन, प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के निर्देश

हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने से खनियारा गांव को काफी नुकसान पहुंचा (Cloud burst in Khaniyara) है. जिसका आज सुबह उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल और एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने खनियारा का दौरा किया (DC Kangra inspected damage caused Khaniyara). इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के निर्देश जारी किए.

कुल्लू में नहीं थम रहा नशे का काला कारोबार, इस साल 188 गिरफ्तार

हिमाचल के जिला कुल्लू में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा (drug cases in kullu) है. नशे के इस जाल को खत्म करने के लिए पुलिस भी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. बावजूद इसके नशे का ग्राफ हर साल बढ़ रहा है. कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा तस्करी के मामले बंजार और मणिकर्ण घाटी में सामने आ रहे (drug smuggling in kullu) हैं.

हिमाचल के टीचर ने बनाया इतना बड़ा पेन कि लिखना छोड़ो, उठाने में छूट जाएंगे पसीने

World largest ink pen made in Himachal,अगर सिरमौर के शिक्षक संजीव अत्री का दावा सही साबित हुआ तो एक ओर ताज पहाड़ी राज्य हिमाचल के सिर पर सज जाएगा. जी हां दुनिया का सबसे बड़ा इंक पेन 20 फीट का होगा और वजन 42 किलो का, यह पेन शिक्षकों की अनुपस्थिती में बच्चों को पढ़ाएगा भी और पहरेदारी भी करेगा. आज इस पेन को नाहन में (largest ink pen inauguration in nahan) बच्चों को समर्पित किया जाएगा.

पांवटा में अवैध खनन जारी, 2 ट्रैक्टर जब्त कर वसूला 30 हजार जुर्माना

हिमाचल के पांंवटा साहिब में अवैध खनन के मामले लगातार बढ़ रहे (illegal mining in paonta sahib) हैं. शुक्रवार को वन विभाग ने दो ट्रैक्टरों को यमुना नदी में अवैध खनन करते पकड़ा (illegal mining in yamuna river) और ट्रैक्टरों को जब्त कर चालकों से 30 हजार जुर्माना वसूल किया.

आज कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इन-इन कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान आज जिला कांगड़ा (CM Jairam Thakur on Kangra tour) में रहेंगे. मुख्यमंत्री यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे.

बिलासपुर नगर परिषद अधिकारियों पर बरसे विधायक सुभाष ठाकुर, रैली स्थल पर कामकाज से नाखुश

हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे (75 years of formation of Himachal) होने पर 6 सितंबर को बिलासपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को विधायक सुभाष ठाकुर ने तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान वे तैयारियों से नाखुश नजर आए और जेई पर भड़क गए.

Himachal Pradesh Police: हिमाचल में 112 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा DGP Disc Award

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने साल-2021 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शुक्रवार को डीजीपी डिस्क अवार्ड देने (DGP Disc Award in Himachal) के निर्देश जारी कर दिए हैं.

चुनाव से पहले सियासी दलों ने लगाई वादों की झड़ी, कर्ज के बोझ तले दबते प्रदेश की किसी को ना पड़ी?

देशभर में इन दिनों फ्री रेवड़ी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं. मुफ्त वाली स्कीमों का मामला एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में है तो दूसरी तरफ इस पर सियासी संग्राम छिड़ा है. दरअसल चुनावी साल में जनता को रिझाने लिए राजनीतिक दलों द्वारा 'मुफ्त' की सौगात देने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए इस लगाम लगाने की बात कही है. वहीं, कर्ज के बोझ तले हिमाचल में विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले राजनीतिक दलों ने सत्ता में आने पर एक-से बढ़कर एक मुफ्त सुविधाएं देने का ऐलान किया है. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जनता को मुफ्त की सुविधाएं प्रदान करने के लिए बजट कहां से आएगा.

