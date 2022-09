बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे (75 years of formation of Himachal) होने के उपलक्ष पर 6 सितंबर को बिलासपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया (Himachal 75 years completion Program in Bilaspur) जाएगा. इसी कड़ी में शुक्रवार को सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बिलासपुर शहर के नगर परिषद परिसर में होने वाली रैली की लेकर तैयारियों का जायजा (Subhash Thakur check Bilaspur Program preparation) लिया. रैली स्थल पर पहुंचे विधायक सुभाष ठाकुर नगर परिषद के अधिकारियों से काफी नाराज दिखाई दिए.

रैली स्थल पर पहुंचते ही सुभाष ठाकुर नगर परिषद के जेई पर खूब भड़के. दरअसल रैली स्थल और आस पास की जगह पर बारिश के चलते काफी पानी खड़ा हुआ था. वहीं ,दूसरी ओर नप के अधिकारियों ने पानी के उपर मिट्टी फेंक दी, जिसके चलते उक्त स्थान पर पूरी तरह से किचड़ हो गया. ऐसे में विधायक ने अधिकारियों की खूब क्लास लगाई. उन्होंने कहा कि रैली को कुछ दिन ही रह गए और इस तरह की व्यवस्थाएं रही तो रैली स्थल पर किचड़ ही किचड़ हो जाएगा.

विधायक ने नगर परिषद बिलासपुर के जेई की खूब क्लास लगाई और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए कि वह जल्द पूरी तरह से ठीक करें. गौरतलब है कि आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) पूरे प्रदेशभर में मनाया जा रहा और इसी के तहत बड़े-बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बिलासपुर 6 सिंतबर को आएंगे.

वहीं, शुक्रवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग स्वयं इस रैली की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए बिलासपुर मुख्यालय पहुंचे (Rajinder Garg meeting in Bilaspur) थे. दूसरी ओर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर स्वयं रैली स्थल का जायजा लेने के लिए नगर परिषद के परिसर पहुंचे. इस संदर्भ में जब विधायक सुभाष ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए. रैली को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

