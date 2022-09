बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे (75 years of formation of Himachal) होने के उपलक्ष पर 6 सितंबर को बिलासपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा (Himachal 75 years completion Program in Bilaspur) है. जिसकी समीक्षा बैठक का आयोजन आज बिलासपुर के बचत भवन में किया गया. बैठक की अध्यक्षता खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की. ये कार्यक्रम सदर विधानसभा के नगा मैदान व श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जूखाला के ग्राम गसौड मे आयोजित किए जाएंगे.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजेंद्र गर्ग ने कहा कि 6 सितंबर को सदर विधानसभा में सुबह 11 बजे व श्री नैना विधानसभा में दोपहर बाद कार्यक्रम आयोजित किए (Rajinder Garg meeting in Bilaspur) जाएंगे. उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई जाएगी जोकि प्रदेश की पिछले 75 वर्ष की विकास गाथा का व्याख्यान करेंगी. उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंग.

बैठक में विधानसभा क्षेत्र सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने अधिकारियों को सभी लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने, पीने के पानी की व्यवस्था, शहर में कार्यक्रम के दिन पार्किंग संबंधी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 1948 से लेकर अब तक के हिमाचल सहित बिलासपुर के विकास के सफर को प्रदर्शनियों के माध्यम से दिखाना सुनिश्चित (Himachal 75 years completion) करे.

इसके अतिरिक्त सभी व्यवस्थाओं के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त करने के निर्देश दिए ताकि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके. इस अवसर पर सहायक आयुक्त गौरव चौधरी, उप मंडल अधिकारी सदर रामेश्वर दास, उप मंडल अधिकारी श्री नैना देवी राजकुमार, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग राजेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग पंकज शर्मा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग अनिल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहें.

