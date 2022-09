पांवटा साहिब: जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में अवैध खनन करने वाले बाज नहीं आ (illegal mining in paonta sahib) रहे. आए दिन यहां अवैध खनन के मामले सामने आते हैं. ये लोग प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कर रहे हैं मानों इन्हें किसी का खौफ ही न हो. शुक्रवार को पांवटा साहिब से एक ऐसा ही मामला सामने है. जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने दो ट्रैक्टरों को जब्त कर 30 हजार का चालान (30000 fine on tractor in sirmaur) वसूला है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम को हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाले महत्त्वपूर्ण कुल्हाल पुल के पास यमुना नदी में खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन करने की जानकारी (illegal mining in yamuna river) मिली. ऐसे में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी और दो ट्रैक्टरों को जब्त कर 30 हजार का जुर्माना वसूला. डीएफओ पांवटा कुणाल अंग्रिश ने बताया कि वाहन चालकों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई कर उनसे 30 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया और दो ट्रैक्टर जब्त किए गए.

डीएफओ पांवटा ने बताया कि वन विभाग की ओर से यह कार्रवाई लगातार जारी (fine on tractor in sirmaur doing illegal mining) रहेगी. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कोई भी क्षेत्र में अवैध खनन की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना वन विभाग को दी जाए,ताकि अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके. बता दें कि अवैध खनन से जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा,वहीं, खनन माफिया सरकारी खजाने को भी खुलेआम लूटकर नुकसान पहुंचा रहे है.

