दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पहली सूची हो सकती है जारी

Himachal Pradesh Assembly Election 2022: हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पहली उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर सकती है. कांग्रेस की आज दिल्ली में शाम तीन बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित होगी. केंद्रीय चुनाव समिति की यह दूसरी बैठक है. इससे पहले सितंबर महीने में पहली बैठक आयोजित हुई थी.

Chitta smuggler caught in Karsog: करसोग में 25 वर्षीय युवक से 3.39 ग्राम चिट्टा बरामद, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

chitta recovered from youth in karsog: करसोग उपमंडल के तहत चुराग में एक 25 वर्षीय युवक से पुलिस ने चिट्टा पकड़ा है. वहीं, आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

किन्नौर के रूपी गांव में मकान में लगी आग, देखते ही देखते राख में हुआ तब्दील

किन्नौर के निचार खंड के तहत रूपी गांव में शुक्रवार रात एक व्यक्ति के घर में आग लग गई. जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई. वहीं, डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि रूपी गांव में एक घर में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से अधिकारियों को नुकसान के आंकलन के लिए भेजा गया है और नुकसान के आंकलन के बाद पीड़ित परिवार को राहत राशि दी जाएगी.

जाते-जाते मिडिल बेल्ट सराज में डिग्री कॉलेज की सौगात दे गई जयराम सरकार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को जयराम सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक शिमला में आयोजित की गई. जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ने अपने गृह जिला मंडी के बागाचुनौगी में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कैबिनेट से पास कर लोगों को एक बड़ी सौगात दी है. जिसके बाद इलाके की आठ पंचायतों के लोगों ने बागाचुनौगी चौक पर इकट्ठे होकर जश्न मनाया और सराजी नाटी डाली. (Degree college will be open in Bagachanogi) (Himachal cabinet decisions)

निर्वाचन विभाग का मिशन 277, जिन मतदान केंद्रों में साठ फीसदी से कम वोटिंग, वहां खास फोकस

himachal pradesh assembly elections 2022: हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने कई कार्यक्रम चलाए हैं. हिमाचल में वर्ष 2017 के चुनाव में 75 फीसदी से अधिक मतदान हुआ था. इससे पहले वर्ष 2012 में 72 फीसदी मतदान प्रतिशत था. पूर्व में वर्ष 2017 में प्रदेश के 277 मतदान केंद्रों में मतदान प्रतिशत 60 फीसदी से कम था. यहां निर्वाचन विभाग ने खास फोकस रखा और कम वोटिंग के कारणों की विवेचना की. यहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं.

Transfers in Himachal: हिमाचल सरकार ने एक IAS अधिकारी को दिया अतिरिक्त कार्यभार, 4 को एचएएस पदोन्नत किया

IAS And HAS officers Transfers in Himachal: हिमाचल सरकार ने चुनाव की घोषणा के साथ ही एक IAS को अतिरिक्त कार्यभार, आधा दर्जन के तबादले और 4 अधिकारियों को HAS में पदोन्नति का तोहफा दिया है.

अमित शाह का इंतजार कर रहे 3 लाख हाटी, आज सिरमौर में करेंगे जनसभा

देश के गृह मंत्री अमित शाह 15 अक्टूबर को सिरमौर दौरे पर आ रहे हैं. जहां वे हाटी समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे. यहां उनकी एक भव्य रैली होनी है, जिसके लिए 3 लाख हाटी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे (Amit Shah paonta sahib tour) हैं. यूं तो अमित शाह यहां हाटी समुदाय के कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये रैली शिमला लोकसभा क्षेत्र के लिए हो रही है. इस रैली के जरिये शिमला लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 17 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की तैयारी है.

पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस को AAP ने सौंपी हिमाचल की कमान, बनाया प्रभारी

आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस हिमाचल का प्रभारी बनाया है. ऐसे में अब जल्द ही आम आदमी पार्टी हिमाचल में चुनावी अभियान तेज करेगी और जल्द ही आने वाले दिनों में बड़ी रैलियों का आयोजन भी किया जाएगा.

Amit Shah HP Visit: सतौन में रैली के बाद पूर्व पंचायत प्रधान के घर BJP Core Group की मीटिंग करेंगे अमित शाह

15 अक्टूबर को सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत सतौन में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah rally in Sataun) एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद पूर्व पंचायत प्रधान रजनीश चौहान के घर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी. कोर ग्रुप की मीटिंग अहम मानी (Amit Shah to hold BJP core group meeting) जा रही है. सूत्रों का कहना है कि इस बार भाजपा कम से कम 20 टिकटों को बदल सकती है.

Weather Update Himachal: हिमाचल में 18 अक्टूबर तक मौसम साफ, तापमान में होगी बढ़ोतरी

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई. वहीं, हिमाचल में आगामी चार दिन तक मौसम साफ रहेगा. प्रदेश में 19 और 20 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है. (India Weather Forecast) (Weather Update of Himachal)

