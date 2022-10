शिमला: देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई. वहीं, हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, मंडी और कांगड़ा की पहाड़ियां अक्टूबर माह में ही सफेद चादर से ढक गई हैं.

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक के भीतरी इलाके, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, असम लक्षद्वीप, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है. इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसरा सिक्किम और विदर्भ में हल्की बारिश होने की संभावना है.

वहीं, हिमाचल में आगामी कुछ दिन मौसम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में 18 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है. इस दौरान कुछ एक स्थानों पर ही बारिश की संभावना है. हालांकि मौसम विभाग ने 19 और 20 अक्तूबर को हल्की बारिश की आशंका जताई है. मौसम साफ रहने से तापमान में भी बढ़ोतरी होगी. बीते दिनों बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में कमी दर्ज की गई थी. जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया था.

शनिवार को शिमला सहित प्रदेश भर में मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है. शुक्रवार को हालांकि कुछ स्थानों पर बारिश हुई, लेकिन आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि चार दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आगामी दो दिनों में राज्य में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की आशंका है. उन्होंने कहा कि मौसम साफ रहने से तापमान में भी बढ़ोतरी होगी. बीते दिन हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी जिससे सुबह शाम ठंड भी बढ़ गई हैं.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 22°C 12°C सोलन 27°C 14°C हमीरपुर 29°C 18°C मंडी 29°C 16°C बिलासपुर 30°C 19°C ऊना 31°C 19°C कांगड़ा 31°C 16°C सिरमौर 27°C 20°C कुल्लू 28°C 13°C चंबा 29°C 17°C किन्नौर 19°C 8°C लाहौल-स्पीति 18°C 6°C

अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना और कांगड़ा में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

(Weather Update Himachal) (weather forecast of himachal) (India Weather Forecast) (Rain in himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी