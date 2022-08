सोलन: सोलन के हाउसिंग बोर्ड में एक अनोखा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक चोरी करने के इरादे से घर (Theft in housing board of Solan) में घुसा, लेकिन इस से पहले वह चोरी कर पाता वह चौथी मंजिल से नीचे गिर गया. जिसकी वजह से वह गंभीर (Theft Cases in Solan) रूप से घायल हो गया है. यह घटना वीरवार सुबह 6 बजे के आसपास घटी. तब सोलन में मूसलाधार बारिश हो रही थी. अचानक घर के लोगों को धमाके की आवाज आई. डरे सहमे लोगों ने बाहर जा कर देखा तो वहां एक व्यक्ति अर्धनग्न अवस्था में गिरा पड़ा दिखाई दिया.

जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह व्यक्ति चोरी करने के इरादे से उनके घर में घुसा है. यह व्यक्ति एक घर से दुसरे घर में जा रहा था तो अचानक पैर फिसलने से वह चौथी मंजिल से गिर गया. इस घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया. गौरतलब है कि गत रात को ही पूर्व पार्षद नरेश गांधी ने उस घर से कुछ दूर ही एक दूसरा चोर भी पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था.

पूर्व मनोनीत पार्षद नरेश गांधी ने जानकारी (Theft Cases in Himachal Pradesh) देते हुए बताया कि कोई अनजान व्यक्ति निक्कर और बनियान में चौथी मंजिल से गिर गया. यह व्यक्ति दिखने में नेपाली लगता है. उन्हें पूरा यकीन है कि वह चोरी के इरादे से घर की छत पर पहुंचा और एक घर से दुसरे घर पर छलांग मारते हुए गली में गिर गया. जब घर वालों को धमाके की आवाज आई तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला. उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को काफी गंभीर चोटें आई है इसलिए उनके द्वारा एम्बुलेंस को बुलाया गया और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. वह चाहते हैं कि इस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए.

