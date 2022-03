ukraine crisis : कीव के शहरी इलाकों में रूसी फौज ने मचाई तबाही, उजड़े कई परिवार

यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान गंभीर मानवीय संकट देखा जा रहा है. यूक्रेन की राजधानी कीव के हाटने में रूस की सैन्य कार्रवाई की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं. कीव के शहरी इलाके में रूसी फौज की कार्रवाई के बाद कई इमारतों में आग लग गई. हाटने सबअर्बन इलाके में रूसी सेना की कार्रवाई के बाद कई परिवार उजड़ गए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर ने किया आगाह, यूक्रेन मसले पर भारत से खराब नहीं करें रिश्ते

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा (UNGA) में रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन पर हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव पर भारत के रुख पर अमेरिका में व्यापक चर्चा हो रही है. वोटिंग में भारत की अनुपस्थिति के बाद बुधवार को अमेरिकी सीनेट पैनल ने भारत के संबंधों पर सुनवाई की. इस दौरान एक प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटर ने आगाह किया है कि यूएन में वोटिंग के कारण अगर अमेरिका भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाता है, तो यह उसका मूर्खतापूर्ण कदम होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बजट 2022: कृषि-बागवानी सेक्टर को 1123 करोड़, प्रदेश में 15 करोड़ की लागत से खुलेंगी 4 नई अनाज मंडियां

सीएम जयराम ठाकुर ने कृषि क्षेत्र में 583 करोड़ और बागवानी क्षेत्र के लिए 540 करोड़ का प्रावधान (himachal budget 2022) किया है. सीएम ने कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने सत्यानंद स्टोक्स की कर्म भूमि में उनके नाम से ट्रेल बनाने की घोषणा की है. साथ ही हिमाचल में नई अनाज और फूल मंडियों के निर्माण (flower mandi in himachal) की घोषणा की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बजट 2022: उज्ज्वला और गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3 LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साल 2022-23 के बजट में गृहिणियों को कई सौगातें दी हैं. इस दौरान (Himachal Budget Session 2022) उन्होंने गृहणियों को लेकर उज्ज्वला और गृहिणी सुविधा योजनाके तहत बड़े ऐलान किये हैं.यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम का बड़ा ऐलान, विधायक प्राथमिकता निधि में बढ़ोतरी की घोषणा

सीएम जयराम ने विधायक प्राथमिकता निधि में बढ़ोतरी का ऐलान (MLA priority fund in himachal) किया. सीएम ने कहा कि नाबार्ड से पोषित विधायक प्राथमिकता निधि को 150 करोड़ किया जा रहा (jairam thakur budget) है. प्रति विधानसभा विधायक निधि 2 करोड़ की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

SHIMLA: एनपीएस कर्मचारियों के खिलाफ बालूगंज थाने में FIR, ये लोग हुए नामजद

पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन करने और सड़क मार्ग बंद करने को लेकर पुलिस ने एनपीएस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बालूगंज थाना में यह मामला दर्ज (FIR against NPS employees) किया गया है. पुलिस का कहना है कि धक्का मुक्की के बीच ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल को काफी चोटें आई हैं. सरकारी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव: हिमाचली कलाकारों के नाम रही दूसरी सांस्कृतिक संध्या

छोटी काशी मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव (mandi international shivratri festival ) में सांस्कृतिक संध्या (cultural program organised in mandi) का भी आयोजन किया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या हिमाचली लोक गायक इंद्रजीत सिंह और पंजाबी गायिका हरप्रीत कौर के नाम रही. दोनों कलाकारों ने एक के बाद एक गाने पेश कर पंडाल में बैठे सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. हिमाचली गायक इंद्रजीत सिंह ने लाड़ी शावणिए, सोलमा' साजा लागा माघे रा, बुधुआ मामा इत्यादि गाने गाकर खूब समा बांधा. दूसरी सांस्कृतिक संध्या में नाचन विधायक विनोद कुमार बतौर मुख्य अतिथि ने शिरकत की. शिवरात्रि महोत्सव इस बार 2 मार्च से 8 मार्च तक मनाया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पौंग क्षेत्र में हर साल आते हैं 40000 से 50000 बार हेडेड गीज, बर्ड वॉचर को आकर्षित करने में सहायक

वन विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पक्षी महोत्सव की अपार संभावनाएं हैं. जो न केवल दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करता है, बल्कि उनके लिए बेहतर संभावनाएं भी पैदा करता है. उन्होंने कहा कि पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य (pong dam wildlife sanctuary) हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वेटलैंड है, जिसका क्षेत्रफल 207 वर्ग कि.मी. है और यह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ (weather update of himachal) रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. इससे पहले 2 और 3 मार्च को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी (snowfall in shimla) की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी. बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट (Yellow alert issued in Himachal) भी जारी किया गया था. यहां पढ़ें पूरी खबर...



COVID UPDATE OF HIMACHAL: राहत! लगातार दूसरे दिन हिमाचल में कोरोना से नहीं गई एक भी जान, एक्टिव केस 632

स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, हिमाचल में कोरोना के आज 186 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, एक्टिव केस 632 (corona active case in himachal) रह गए हैं. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona cases in himachal) से 4,103 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें: आज ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा, घर में धन-समृद्धि का होगा वास