वन मंत्री राकेश पठानिया के बयान पर मुकेश अग्निहोत्री का पलटवार, भाषा पर संयम रखने की दी नसीहत

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (Himachal Assembly Budget Session) के दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया द्वारा रेप पर दिए गए बयान पर विपक्ष (Mukesh Agnihotri on Rakesh Pathania) ने उन्हें भाषा पर संयम रखने की नसीहत दी है. बता दें कि राकेश पठानिया ने बीते दिन सदन में विपक्ष द्वारा प्रदेश में बढ़ रहे रेप की घटनाओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि रेप करने के लिए सरकार से कोई पर्ची लेकर नहीं जाता है. ऐसे में विपक्ष राकेश पठानिया पर हमलावर हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

प्रकाश राणा के नेतृत्व में विकास में पिछड़ा जोगिंदर नगर, नशे में सबसे आगेः जीवन ठाकुर

कांग्रेसी नेता व पूर्व प्रत्याशी जीवन ठाकुर (Jeevan Thakur pc in mandi) ने शनिवार को मंडी में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा विधायक प्रकाश राणा पर आरोप लगाए कि जोगिंदर नगर में बढ़ते नशे के मामलों पर लगाम लगाने के लिए भाजपा विधायक प्रकाश राणा पूरी तरह से नाकाम रहे हैं. जीवन ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक प्रकाश राणा (BJP MLA Prakash Rana) के कार्यकाल में जोगिंदर नगर विकास में पूरी तरह से पिछड़ चुका है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

एयर इंडिया का विमान 250 भारतीयों को लेकर बुखारेस्ट से रवाना, रात तक पहुंचेगा मुंबई

एयर इंडिया (Air India plane) का एक विमान रूस के आक्रमण के चलते यूक्रेन में फंसे तकरीबन 250 भारतीयों को लेकर शनिवार दोपहर को बुखारेस्ट से मुंबई के लिए रवाना (From Bucharest to Mumbai) हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भारतीय वायु सेना UK में एक्सरसाइज कोबरा वारियर में नहीं लेगी हिस्सा

रूस-यूक्रेन युद्ध का असर यूके में 6 मार्च से होने वाले एक्सरसाइज कोबरा वारियर 2022 पर भी पड़ा है. भारतीय वायुसेना ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला लिया है (Indian Air Force exits Exercise Cobra Warrior in UK). यहां पढ़ें पूरी खबर..

मार्च महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, एडवांस में ही निपटा लें अपना काम

देश के कई राज्यों में अगले महिने यानी मार्च में कई दिन बैंक बंद रहने (Bank Holidays in March) वाले हैं. त्योहार और साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक में छुट्टी रहेगी. इसके अलावा बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को भी बंद रहते हैं. ऐसे में अगर आपको भी मार्च महीने में बैंक का कोई काम करना है, तो पहले से प्लानिंग कर लें, क्योंकि मार्च 2022 में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पहाड़ों की रानी शिमला ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, टूरिस्ट कर रहे एन्जॉय

प्रदेश की राजधानी शिमला में आज शनिवार सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी (SNOWFALL IN SHIMLA) है. बाहरी राज्यों से शिमला पहुंचे पर्यटक भी बर्फ में खूब एन्जॉय कर रहे हैं और अपनी यादों को कैमरे में कैद कर रहे (TOURIST ENJOYING SNOWFALL IN SHIMLA) हैं. वहीं, जिला शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और यातायात भी ठप हो (SHIMLA ROAD CLOSED DUE TO SNOWFALL) गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पिता ने बनाई हुई है हिम्मत, मां की चिंता बढ़ी, बीते 2 दिनों से यूक्रेन के बंकर में फंसा हुआ है हमीरपुर का अनन्य

यूक्रेन (Russia ukraine crisis) से बेशक भारतीय छात्रों को इवेक्युएट करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन रूस के साथ लगते बॉर्डर से सटे खारकीव शहर में बंकर में फंसे छात्रों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं. हमीरपुर जिला के झनियारी के मेडिकल स्टूडेंट अनन्य शर्मा भी बीते 2 दिनों से यूक्रेन के एक बंकर में फंसे हुए हैं. अनन्य के माता-पिता इसी उम्मीद में है की जल्द उनका बेटा घर लौट आएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...



हिमाचल विधानसभा में बूस्टर डोज शिविर का आयोजन, नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस विधायकों ने ली खुराक

शनिवार को विधानसभा के कर्मचारियों अधिकारियों और विधायकों को (Booster Dose Camp in HP Vidhan Sabha) बूस्टर डोज लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया. जहां विधायकों और कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाई गई. बता दें कि प्रदेश में अब तक एक लाख 70 हजार लोगों को बूस्टर डोज भी लगा दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नगर परिषद बद्दी के अविश्वास प्रस्ताव मुद्दे को लेकर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

विधानसभा क्षेत्र दून के पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी (Former MLA Ram Kumar Choudhary) शनिवार को सोलन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डीसी ऑफिस के बाहर उपायुक्त सोलन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जानें पूरा मामला...यहां पढ़ें पूरी खबर...

DGGI चंडीगढ़ ने सरकारी स्कूल की ये मांग की पूरी, एडिशनल डायरेक्टर ने स्वयं पहुंच दी सौगात

स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजकीय प्राथमिक स्कूल कैंट नाहन में डीजीजीआई चंडीगढ़ ने स्कूल में स्वच्छ पेयजल सुविधा का शुभारंभ किया. इसके तहत स्कूली बच्चों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सकेगी. दरअसल कैंट स्कूल प्रबंधन ने शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए डीजीजीआई चंडीगढ़ को डिमांड भेजी थी. जिसके तहत आज शनिवार को स्वयं डीजीजीआई चंडीगढ़ के एडिशनल डायरेक्टर अभय गुप्ता नाहन पहुंचे थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

