शिमला में कार में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस

शिमला के टूटीकंडी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ (Dead Body Found in Tutikandi) है. जिसे पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेजा गया है. वहीं, रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा.

जब-जब सत्ता छूटती है, तब-तब कांग्रेस टूटती है, सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर करारा हमला

राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर करारा हमला किया. उन्होंने महंगाई पर जहां देश की स्थिति को दूसरे देशों की तुलना में बेहतर बताया. वहीं, कहा कि भाजपा कैडर आधारित पार्टी और 1951 से लेकर अब तक भाजपा में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ. (Sudhanshu Trivedi press conference in Shimla)

Hansraj Viral Audio: AAP ने भाजपा पर लगाए गुंडागर्दी के आरोप, विधानसभा उपाध्यक्ष से मांगा इस्तीफा

हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंसराज (Himachal Assembly Deputy Speaker Hansraj) का एक ऑडियो वायरल (BJP MLA Hansraj viral audio) होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर निशाना साधा है. AAP ने हंसराज से उनके इस्तीफे की मांग (Surjeet Thakur on Hansraj viral audio) की है.

चमत्कार! शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक ऐसा हवन कुंड जो कभी नहीं होता खाली, न ही किया जाता है साफ

आज नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की आराधना की जाती है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में शारदीय नवरात्रि के पावन मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ (Shardiya Navratri Celebration in Shri Naina Devi) है. वहीं, मंदिर से जुड़ी कहानियों और चमत्कारों को जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

अकादमिक भत्ते को लेकर आईजीएमसी में विरोध शुरू, 4 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश का ऐलान

डॉक्टर अकादमिक भत्ता जारी करने की मांग को लेकर हिमाचल के सभी वरिष्ट चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है (Doctor Academic Allowance Demand In Himachal) और आगामी 4 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान किया (Doctor Strike in Himachal) है.

मीनाक्षी लेखी ने मां शूलिनी के किए दर्शन, कहा- हिमाचली बेहद समझदार होते हैं,उन्हें पता विकास कौन कर रहा

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal Vidhan Sabha Election 2022) को लेकर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज सोलन (Meenakashi Lekhi Solan Tour) पहुंची. महिला सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले मीनाक्षी लेखी ने माता शूलिनी मंदिर में पूजा -अर्चना की. (Meenakashi Lekhi visit Shoolini Temple)

करसोग में फूड सेफ्टी ऑफिसर की छापेमारी, भरे दूध, दही और मिठाइयों के सैंपल

फेस्टिवल सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा विंग ने शुक्रवार को जिला मंडी के उपमंडल करसोग में ढाबों सहित दुकानों में छापेमारी की (Food Safety wing take Food samples in karsog). इस दौरान टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया और घी, तेल, दूध, दही, हल्दी नमकीन, सहित मिठाइयों के सैंपल (Food Safety Officer raid in Karsog Shops) भरे.

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नवजात बच्ची की मौत, परिजनों का गलत टीका लगाने का आरोप

हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में वीरवार की देर शाम को दो दिन की नवजात बच्ची की मौत हो गई (Newborn girl dies in Medical College Hamirpur) है. परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि उनकी बच्ची को मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने गलत टीका लगा दिया जो किसी अन्य बच्चे को लगाया जाना था जिससे उसकी मौत हो गई. मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है. पढ़ें पूरी खबर...

युवा कांग्रेस नेताओं की टिकट में अनदेखी पर देंगे सामूहिक इस्तीफा: जयवर्धन खुराना

हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ. युवा कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है. हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रशासनिक महासचिव जयवर्धन खुराना ने प्रेस नोट जारी कर युवा कांग्रेस के नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाकर सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है.(Youth Congress unhappy with ticket allocation)

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज का कथित ऑडियो वायरल, कहा- ऑडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि ये ऑडियो विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज का है. जिसमें वे किसी स्कूल के प्रिंसिपल को धमका रहे हैं. ऑडियो में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम की भी धमकी दी जा रही है. हालांकि ETV BHARAT इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है. कथित ऑडियो में विधानसभा अध्यक्ष किसी बच्चे की स्कूल में एडमिशन को लेकर स्कूल प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं. हांलाकि, विधायक हंसराज ने साफ किया है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. ऐसे में वे ये अनाप-शनाप चीजे निकाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऑडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है. ये किसी ने डब की हुई है.

