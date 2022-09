करसोग/मंडी: जिला मंडी के उपमंडल करसोग में फेस्टिवल सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा विंग ने ढाबों सहित दुकानों में छापेमारी की (Food Safety wing take Food samples in karsog) है. इस दौरान मंडी से फूड सेफ्टी ऑफिसर सचिन लखनपाल के नेतृत्व में आई टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया और घी, तेल, दूध, दही, हल्दी नमकीन, सहित मिठाइयों के सैंपल (Food Safety Officer raid in Karsog Shops) भरे.

यहां स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी विंग ने जौंगधार, तत्तापानी, चिंडी, चुराग और रोहांडा में खाद्य पदार्थों के 20 सैंपल भरे. जिसमें सर्वे के तौर पर भरे गए 8 सैंपल भी शामिल है. जिन्हे अब जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा. खाद्य सुरक्षा विंग की टीम ने लाइसेंस चेक करने के साथ ढाबों की साफ सफाई व्यवस्था को भी जांचा गया. जिसमें कुछ दुकानों को लापरवाह पाए जाने पर दुकानदारों को चेतावनी दी गई है.

इसके बाद भी भविष्य में अगर लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. उपमंडल के अंतर्गत विभिन्न बाजारों में अचानक हुई छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. इससे पहले भी खाद्य सुरक्षा विंग ने इसी साल मई महीने में करसोग बाजार में 40 दुकानों में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के 14 सैंपल भरे थे. जिसमें 6 सैंपल फेल हुए थे. ऐसे में सभी दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है. फेस्टिवल सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विंग का ये छापेमारी अभियान अभी जारी रहेगा.

जिला मंडी के खाद्य सुरक्षा विंग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर का कहना है कि फेस्टिवल सीजन में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए करसोग उपमंडल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान खाद्य सुरक्षा विंग की टीम ने कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे (Raid in shops in Karsog) हैं. जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि सैंपल फेल होने की स्थिति में ऐसे दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

