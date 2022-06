Two Cars Collide in Una: ऊना के त्यूड़ी में दो कारों में भीषण टक्कर, एक महिला की मौत, 9 घायल, गंभीर हालत में मां-बेटी PGI रेफर

ऊना जिले के त्यूड़ी में दो कारों की भीषण टक्कर (two cars collide in una) में एक महिला की मौत हो गई. थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

अग्निपथ योजना पर कांग्रेस का तंज: मोदी जी का एक ही नारा 'मर जवान, परेशान किसान, हैरान विज्ञान'

हिमाचल कांग्रेस प्रदेश सचिव रोहित शर्मा ने सोलन में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान अग्निपथ योजना को सेना में भर्ती होने का सपना संजोए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है. कांग्रेस प्रदेश सचिव रोहित शर्मा (Rohit Sharma in Solan) ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है मर जवान, परेशान किसान और हैरान विज्ञान. उन्होंने कहा कि आज हर कोई पीएम मोदी के फैसलों से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना लागू करने से पहले सरकार ने कोई गहन विचार नहीं किया.

Garlic Production in Sirmaur: सिरमौरी लहसुन के दामों में गिरावट, तापमान बढ़ने से नहीं बढ़ पाया आकार

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लहसुन की व्यवसायिक खेती होती है. उच्च गुणवत्ता के लहसुन की वजह से दक्षिण भारत सहित देश की विभिन्न मंडियों तक इसकी बड़ी डिमांड रहती है, लेकिन इस बार लहसुन दामों में गिरावट आई है. ददाहू सब्जी मंडी में (Sabzi Mandi Dadahu) भी इन दिनों किसान अपने माल को लेकर पहुंच रहे हैं, जहां फसल की छंटाई और ग्रेडिंग की जा रही है. मगर लहसुन का साइज व गुणवत्ता की कमी के चलते दाम पिछले वर्ष की तुलना में कम मिल रहे हैं.

रोहतांग सहित शिंकुला और बारालाचा दर्रे पर बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ, देखें वीडियो

कुल्लू जिले के रोहतांग (Snowfall on Rohtang Pass), बारालाचा (Snowfall on Baralacha Pass) और शिंकुला दर्रे सहित (Shinkula Baralacha Pass) समस्त ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का क्रम जारी है. चोटियों में बर्फबारी (Snowfall in Himachal) और घाटी के निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है. मैदानी क्षेत्रों से ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी मनाली और लाहौल पहुंच रहे हैं. शनिवार को दर्रों पर गए पर्यटक आसामन से बर्फ के फाहे गिरते देख झूम उठे.

ऐतिहासिक सुजानपुर टिहरा फोर्ट में मनाया जाएगा योग दिवस, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद

हमीरपुर जिले के ऐतिहासिक सुजानपुर टिहरा फोर्ट (Sujanpur Tira fort) में 21 जून को अंतराष्ट्रीय योग दिवस मनाया (International Yoga Day 2022) जाएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस आयोजन में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे.

मंडी पुलिस की SIU टीम नें सुंदरनगर में 23.6 ग्राम चिट्टे के साथ युवक को किया गिरफ्तार

मंडी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम ने नेशनल हाइवे 21 पर पूंघ में यातायात चेकिंग के दौरान एक 29 वर्षीय युवक से 23.6 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की (Mandi police arrested 1 youth with Chitta) है. मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है.

SHIMLA: आधुनिक उपकरणों से लैस होगी ट्रैफिक पुलिस, यातायात के लिए बनेगा कंट्रोल रूम

स्मार्ट सिटी शिमला की पुलिस भी अब स्मार्ट होगी. शनिवार को स्मार्ट सिटी के तहत शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जिला पुलिस को 60 लाख रुपए के आधुनिक उपकरण (Suresh Bhardwaj gave modern equipment to Shimla Police) सौंपे. उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक आधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा.

HP Board 12th Result : ऑटो चालक की बेटी निशा ने हासिल किया 8वां स्थान, बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं पिता

ऑटो चालक की बेटी ने हिमाचल बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट (hp board 12th result 2022) के टॉपर्स में अपनी जगह बनाई है. साइंस स्ट्रीम की निशा ने 485 अंक हासिल किए हैं.

School Vacation Schedule: ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 38 दिनों तक बरसात की छुट्टियां

हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 21 जून से 28 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां होंगी. बरसात की छुट्टियों को 26 जून से दो अगस्त तक देने का पुराना फैसला भी बदल दिया (school vacation schedule himachal) गया है. छुट्टियों की कुल संख्या 38 ही रखी गई है.

CM के गृह जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र सपडोह में साल भर से लटका ताला, स्थानीयों ने दी ये चेतावनी

प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले के उपमंडल जोगिंदर नगर में सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बड़े-बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं. दरअसल उपमंडल जोगिंदर नगर की तहसील लड़भडोल के गांव सपडोह में उप स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ न होने के कारण वह लगभग पिछले 1 साल बंद पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा (Sub health center closed in Joginder Nagar) है.