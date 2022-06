.

रोहतांग सहित शिंकुला और बारालाचा दर्रे पर बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ, देखें वीडियो Published on: 43 minutes ago

कुल्लू जिले के रोहतांग (Snowfall on Rohtang Pass), बारालाचा (Snowfall on Baralacha Pass) और शिंकुला दर्रे सहित (Shinkula Baralacha Pass) समस्त ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का क्रम जारी है. चोटियों में बर्फबारी (Snowfall in Himachal) और घाटी के निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है. मैदानी क्षेत्रों से ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी मनाली और लाहौल पहुंच रहे हैं. शनिवार को दर्रों पर गए पर्यटक आसामन से बर्फ के फाहे गिरते देख झूम उठे. पर्यटकों ने मौसम का खूब आनंद उठाया और इन लम्हों को कैमरे में कैद किया. वीकेंड के चलते कुल्लू मनाली सहित लाहौल की वादियां पर्यटकों से गुलजार हो गई हैं. उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार (DC lahaul spiti Neeraj Kumar) ने पर्यटकों से आग्रह किया है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए सफर करें. उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति के सभी मार्ग वाहनों के लिए खुले हैं. मौसम को देखते हुए पर्यटक अनावश्यक सफर न करें.