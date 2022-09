रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कांगड़ा दौरा, बलिदानी परिवारों को करेंगे सम्मानित

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 11.30 बजे कांगड़ा जिले के भड़ोली में लगभग 2 हजार परिवारों को सम्मानित करेंगे. (Rajnath Singh Himachal visit today) आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति के प्रमुख लेख राज राणा ने कहा भड़ोली समारोह के आयोजन से पहले, समिति के कार्यकर्ता सभी शहीदों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की गई और उन्हें राज्य स्तरीय समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है. (Rajnath Singh visit to kangra today)

दिल्ली से 2 साल बाद शिमला की उड़ानें शुरू, सीएम जयराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शुभारंभ

2012 से बंद शिमला के समीप जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट अब शुरू हो गया है. सुबह दिल्ली से एलायंस एयर के फिक्स्ड विंग एयर क्राफ्ट एटीआर-42 (600) का शिमला पहुंचा. सीएम जयराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ किया.(Delhi to Shimla air service starts from today)

पांवटा साहिब की गिरी नदी का बढ़ा जलस्तर, नवादा गांव में आई बाढ़, लोग परेशान

हिमाचल में हो रही बारिश से नदी नालो का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं, पांवटा साहिब की गिरी नदी का भी जलस्तर बढ़ (Water Level of Rivers of Paonta Sahib) गया है. जलस्तर बढ़ने और नदी में बाढ़ आने से नदी के पानी का बहाव अचानक बदल गया और नवादा गांव और खेतों में घुस गया. जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा (Flood in Nawada village) है. 2019 में भी इस गांव में इस तरह की बाढ़ आ चुकी है.

पांवटा में भूस्खलन, शिलाई- चौपाल मार्ग बाधित, यहां से किया गया मार्ग को डायवर्ट

रविवार रात को पांवटा- शिलाई -चौपाल रोहड़ू संपर्क मार्ग कच्ची ढांग गिरने से अवरुद्ध हो गया. 100 मीटर हिसा पूरी तरह से धंस गया. दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगने से जाम लग गया है. सड़क मार्ग को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.(landslide in Paonta)

Accident In Kullu: बंजार में खाई में गिरी गाड़ी, 7 की मौत, 10 घायल

कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के घियागी में हाईवे-305 पर जलोड़ा के पास रविवार रात करीब 8:30 बजे एक टेंपो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त (Tempo Traveller Accident In Banjar) हो गई. हादसे में 7 की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए हैं. मृतकों में 5 युवक और 2 युवतियां शामिल हैं.

Shardiya Navratri 2022: शिमला में नवरात्रि के लिए सजने लगे मंदिर, कालीबाड़ी में होगी विशेष पूजा

26 सितंबर यानी सोमवार से शारदीय नवरात्रि 2022 की शुरुआत (Shardiya Navratri 2022) हो रही है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सभी मंदिरों को सजाने का कार्य शुरू हो गया है. शिमला स्थित कालबाड़ी मंदिर में भी शारदीय नवरात्रि 2022 को लेकर भी तैयारिया शुरू हो गई हैं. दो साल बाद नवरात्रि पर मंदिर में फिर से विशेष पूजा की (Shardiya Navratri In Kalibari Temple)जाएगी.

हिमाचल में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट, जानें देश मे कैसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. हिमाचल प्रदेश में बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है. प्रदेश में चार दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लाहौल स्पिति को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पांच जिलों में शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिले में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.

सुंदरनगर में CBI की छापेमारी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा है मामला

चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा मामले में CBI ने शनिवार को सुंदरनगर की घांघल पंचायत में एक युवक के घर पर छापेमारी की है. CBI ने युवक का मोबाइल फोन जब्त किया है और उसे 30 सितंबर को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पेश होने का कहा है. आरोप है कि युवक ने एक प्रतिबंधित पॉर्न साइट पर जाकर पॉर्न फिल्म को डाउनलोड कर उसे शेयर किया था.

सज गया मां चिंतपूर्णी का दरबार, 4 अक्टूबर तक चलेगा असूज नवरात्र मेला

उत्तरी भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी के दरबार में आयोजित होने वाला असूज नवरात्र मेला 26 सितंबर से शुरू होने वाला है. 4 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले के लिए (Chintpurni temple una) माता के मंदिर को देशी और विदेशी फूलों से सजाया जा गया है. वहीं, पुजारी वर्ग और जिला प्रशासन के साथ-साथ मंदिर न्यास द्वारा भी मेले के आयोजन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. मंदिर न्यास और जिला प्रशासन की तरफ से विभिन्न विभागों को मेला आयोजन के दौरान जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है.

बिलासपुर में लाइनमैन के पेपर में नकल का मामला, पति-पत्नी गिरफ्तार

बिलासपुर कॉलेज में आयोजित विद्युत बोर्ड के लाइनमैन पद की परीक्षा में नकल करने का मामला सामने आया है. मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार (Cheating in lineman exam) किया गया है. परीक्षा केंद्र में पति मोबाइल लेकर वाट्सएप के जरिए पत्नी को प्रश्न पत्र की शीट भेज रहा था.

