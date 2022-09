पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने आफत मचाई (Heavy Rain in Himachal) है. प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जगह-जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ की खबरें सामने आ रही है. ऐसा ही एक मामला सिरमौर के पांवटा साहिब से सामने आया है. यहां पांवटा साहिब की गिरी नदी का जलस्तर बढ़ (Giri River water level rises in Paonta) गया है. जलस्तर बढ़ने और नदी में बाढ़ आने से नदी के पानी का बहाव अचानक बदल गया और नवादा गांव और खेतों में घुस (Flood in Paonta Sahib) गया.

नवादा गांव में नदी का पानी घुसने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है. यही नहीं पानी के घुसने से गांव में बनी डिस्पेंसरी को भी काफी नुकसान पहुंचा (Flood in Nawada village) है. अब लोगों को उनके घर में पानी घुसने का डर सताने लगा है. पानी के तेज बहाव से लोग डर के साये में जीने को मजबूर है. नवादा पंचायत की प्रधान नसीमा बताती हैं कि गांव में बाढ़ आने से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है.

उन्होंने बताया कि 2019 में भी इसी तरह यहां पर बाढ़ आई थी. जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा था. वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां हर बार स्थानीय नेता और प्रशासन के लोग विजिट करते हैं और नदियों के किनारे चैनलाइजेशन करने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता. उनका आरोप है कि चुनाव के बाद नेता अपने किए वादे भूल जाते हैं.

ऐसे में स्थानीय लोगों ने एक बार फिर सरकार और जिला प्रशासन से इस दिशा में कार्य करने की अपील की है. उन्होंने जल्द से जल्द यहां पर चैनलाइजेशन करने की मांग की है ताकि जानमाल के नुकसान से बचा जा सके. साथ ही उन्होंने किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की भी बात कही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यहां की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

