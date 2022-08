शिमला में आज विकास और रोजगार की गारंटी देगी AAP, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया करेंगे ऐलान

bhagwant mann and manish sisodia Himachal Visit विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज शिमला दौरे पर आएंगे. इस दौरान प्रदेश के लोगों को ये गारंटी देंगे कि उनकी सरकार हिमाचल में आई तो विकास, रोजगार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास किया जाएगा. इस दौरान बागवान और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे.

फिर हिली धरती, शिमला के कोटखाई में भूकंप के झटके

जिला शिमला के कोटखाई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है, जबकि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी. हालांकि, भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ.

शिमला में भूस्खलन, गाड़ियों को हुआ नुकसान, यातायात ठप

शिमला में बीती रात जम कर बारिश heavy rain in shimla हुई. बारिश होने से जगह -जगह भूस्खलन landslide in Shimla हुआ. हिमलैंड Shimla Himland के पास मूसलाधार rain in himachal बारिश से मलबा और पेड़ गिरकर सड़क पर आ गए, जिसके चलते गाड़ियों को नुकसान हुआ.वहीं, मुख्य सड़क भी बाधित हो गई.

कांग्रेस ने पवन काजल को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाया, चंद्र कुमार को जिम्मा

congress removed pawan kajal, भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने पवन काजल को कार्यकारी अध्यक्ष पद से को हटा दिया है. वहीं, अब उनकी जगह चंद्र कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

गुस्साए ग्रामीणों ने झूले में बंधक बनाया PWD कर्मचारियों को

हिमाचल सरकार प्रदेश हर गांव में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. शायद यही कारण है कि मजबूरन लोगों को मुखर होना पड़ता है. जब 8 साल बाद शासन -प्रशासन अपने दावों को अमलीजामा नहीं पहनाकर पुल का निर्मान नहीं कर पाया तो गुस्साए लोगों ने लोक निर्माण विभाग के 2 कर्मचारियों को सोलंग नाले को (no bridge on Solang Nala) झूले (रज्जु मार्ग) से पार करते हुए बंधक (Solang Villagers held PWD employees hostage) बना लिया.

पॉक्सो एक्ट में आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत,फैसले में ये कहा

पॉक्सो एक्ट POCSO Act में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए कोई विशेष रोक संबंधी प्रावधान नहीं है. हिमाचल हाई कोर्ट Himachal High Court ने एक नाबालिग के अपहरण कर उससे यौन शोषण केआरोपी को जमानत पर रिहा granted bail to the accused of POCSO Act करते हुए यह बात स्पष्ट की है.

हिमाचल में आज भी बरसेंगे मेघ, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

Himachal Weather Update, देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में आज भी बरसात होगी. मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा.

हिमाचल की राजनीति में हलचल, भाजपा में शामिल होंगे कांग्रेस के दो बड़े नेता

Himachal Pradesh Assembly Election, कांग्रेस के दो नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं. इसमें एक कांगड़ा जिले से कांग्रेस के बड़े नेता हैं. दूसरे नेता सोलन जिले से हैं. ये दोनों विधायक भी हैं. सूत्रों के अनुसार दोनों विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं, एक बड़े घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा के मुखिया सुरेश कश्यप भी मंगलवार देर शाम दिल्ली में हैं.

पबजी खेलते बच्चे ने लुटाए 40 हजार, मंडी के जोगिंदर नगर का है मामला

Teenager Lost Money While Playing PUBG, हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में एर किशोर ने मोबाइल फोन में पबजी गेम खेलते हुए करीब 40 हजार रुपये लुटा दिए. किशोर के माता पिता ने पुलिस थाने में मामले को लेकर शिकायात दर्ज कराई है.

NIT हमीरपुर की छात्रा मुस्कान को 48 लाख का पैकेज, हरियाणा में देगी सेवाएं

NIT Hamirpur student Muskan, राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर की 22 वर्षीय छात्रा मुस्कान खजूरिया का अमेजन में 48 लाख के वार्षिक पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ है. मुस्कान ने बताया कि यह कैंपस प्लसमेंट नहीं है, बल्कि ऑफ कैंपस उसका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था. जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ. मुस्कान के पिता कुलभूषण खजूरिया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, जबकि उनकी माता सैंट एडवर्ड स्कूल शिमला में टीचर हैं.