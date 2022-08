शिमला: शिमला में बीती रात जमकर बारिश (heavy rain in shimla) हुई. बारिश होने से जगह -जगह भूस्खलन (landslide in Shimla) हुआ और इसके चलते काफी नकुसान हुआ. जानकारी के मुताबिक शिमला के हिमलैंड (Shimla Himland) के पास मूसलाधार (rain in himachal) बारिश से मलबा और पेड़ गिरकर सड़क पर आ गए, जिसके चलते गाड़ियों को नुकसान हुआ. वहीं, मुख्य सड़क भी बाधित हो गई.

आवाजाही ठप,लोग परेशान: फिलहाल छोटा शिमला और (Chhota Shimla and Kasumpti) कसुम्पटी की तरफ वाहनों की आवाजाही ठप हो गई ओर टूटीकंडी से होकर वाहनों की आवजाही हो रही. मलबा आने से पैदल चलना मुश्किल हो गया. सुबह स्कूली बच्चों को आने -जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सड़क किनारे खड़ी 5 गाड़ियां पेड़ों के गिरने से उसकी चपेट में आ गई.

बड़ा हादसा टला: गनीमत ये रही कि जब पेड़ गिरे तो उस समय कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया. वहीं, बता दें कि शिमला शहर में देर रात से सुबह तक भारी बारिश हुई. अब बारिश का दौर थम गया, लेकिन बारिश से नुकसान की घटनाएं सामने आ रही है.

19 अगस्त तक रहेगा मौसम खराब: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (Meteorological Center Shimla) के मुताबिक प्रदेश में 19 अगस्त तक मौसम (Bad weather in Himachal till August 19) खराब रहेगा. इस दौरान कई जगहों पर तेज तो कई जगहों पर मध्यम बारिश होगी. वहीं, लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है. जानकारी के मुताबिक अभी तक हिमाचल में इस मानसून सीजन में काभी नुकसान हो चुका है.