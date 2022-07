Mandi Police caught Chitta: हरियाणा के तीन युवकों से 61.6 ग्राम चिट्टा बरामद, दो नाबालिग भी शामिल

नशे के खिलाफ मंडी पुलिस को कमायाबी मिली है. मंडी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम (SIU) ने मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में हरियाणा के तीन युवकों से 61.6 ग्राम चिट्टा बरामद (Chitta Recovered From Youth in mandi) किया है. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री (mandi police recovered chitta) ने मामले की पुष्टि की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव आज, हिमाचल विधानसभा में होगा मतदान

देश के अगले राष्ट्रपति के लिए आज चुनाव (Presidential election 2022) है. चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. हालांकि मौजूदा स्थिति में एनडीए की राष्ट्रपति की पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (NDA candidate Draupadi Murmu) की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है. हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगाते दिखाई दे रहे हैं. हिमाचल में भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी बेहद सतर्कता अपना रही है.

Weather Update of Himachal: आज भी बारिश के आसार, 20 जुलाई तक अलर्ट, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 20 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

श्री मूल माहूंनाग का जन्मदिन आज मनाया जाएगा, विक्रमादित्य सिंह भी होंगे शामिल

प्रसिद्ध श्री मूल माहूंनाग का जन्मदिन (MUL MAHUNAG BIRTHDAY) आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. इस दौरान कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह भी शामिल होंगे. वहीं, माहूंनाग से करीब 3 किलोमीटर पहले कुफरी में आज मेला का आयोजन भी किया जाएगा.

खतरे की जद में आनी का कल्याण भवन: पत्थर और मलबा गिरने से कर्मचारियों को बदलना पड़ रहा स्थान...

आनी स्थित कल्याण भवन (Aani Kalyan Bhavan) के पीछे की दीवार इन दिनों भारी बारिश के चलते हादसों को न्योता दे रही है. भवन के पीछे लगी सुरक्षा दीवार के ऊपर पहाड़ी से लगातार पत्थर व मलबा गिर रहा, जिससे भवन में चल रहे तहसील कल्याण विभाग व आईसीडीएस के कार्यालय के शीशे टूट रहे और भवन की दीवार को भी क्षति पहुंच रही है.

हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन प्रदेश के युवाओं से मांगे माफी, मुझसे न रखे माफी की उम्मीद: अजय ठाकुर

लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अजय ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल में एसोसिएशन द्वारा नेशनल कबड्डी टीम की सिलेक्शन में धांधली की जा रही है. वहीं, आज यानि रविवार को सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें कबड्डी स्टार अजय ठाकुर को नोटिस जारी कर लगातार एसोसिएशन पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है. माफी मांगने की बात को लेकर अब अजय ठाकुर (Kabaddi Player Ajay Thakur) ने भी सोशल मीडिया पर आकर कबड्डी एसोसिएशन को जमकर लताड़ लगाई है. उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी चोरबाजारी का साथ नहीं दिया है और वे किसी से भी माफी नहीं मांगने वाले हैं.

Old Pension Demand in Himachal: कर्मचारियों ने कुल्लू में निकाली रैली, मानसून सत्र में विधानसभा घेराव की चेतावनी

हिमाचल में पुरानी पेंशन की मांग (old pension demand in himachal) को लेकर राजनीति तेज हो गई है. प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर रविवार को कुल्लू में हजारों कर्मचारियों ने विशाल रैली (new pension scheme employees federation protest in kullu) निकाली. न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान हजारों कर्मचारी शिमला में एकत्र होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 125 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 2352

देश के साथ-साथ हिमाचल में कोरोना (Covid Update Himachal) ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. हालांकि आज हिमाचल में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए हैं. राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से एक भी व्यक्ति की मौत हुई है.

Sawan Month 2022: सावन का पहला सोमवार आज, जानें भोलेनाथ ने यहां खोला था त्रिनेत्र

सावन का महीना (Sawan Month 2022) गुरुवार, 14 जुलाई से शुरू हो चुका है. आज सावन माह का पहला सोमवार है. कहते हैं इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा और अराधना करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है. देवभूमि हिमाचल के शिवालयों में भी पहले सोमवार पर भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है. वहीं, कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी के एक ओर शिव मंदिर है, तो दूसरी ओर गुरु नानक देव का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है. मान्यता है कि पर भगवान शिव क्रोधित हुए थे और क्रोधित होने पर उन्होंने अपना त्रिनेत्र भी खोल दिया था.

सफेद के साथ ही हिमाचल में होगी लाल चंदन की खेती, जानें कैसा उगाए जा सकते हैं ये पौधे

हिमाचल में भी अब लाल चंदन की खेती होगी. उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर के विशेषज्ञों ने संस्थान की नर्सरी में लाल चंदन उगाने में सफलता (red sandalwood farming in himachal ) हासिल की है. नेरी स्थित अनुसंधान केंद्र में कुछ वर्ष पहले कर्नाटक से लाए चंदन के पौधों पर रिसर्च शुरू हुई थी. दरअसल हिमाचल में चंदन के पेड़ (Sandalwood Trees in Himachal Pradesh) कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिलों में पाए जाते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इन जगहों पर लाल चंदन उगाने में कोई दिक्क्त नहीं होगी.