शिमला के शोघी में लैंडस्लाइड, जेसीबी और टिप्पर आए चपेट में, सड़क बंद

राजधानी शिमला में मौसम साफ होते ही पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया (landslide in shimla) है. आज शहर के शोघी के समीप एक स्कूल की रिटेनिंग वॉल सड़क पर गिर (School Retaining wall collapsed in Shoghi) गई. जिससे काफी गाड़ियों को नुकसान हुआ है. गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था.

कुल्लू के रामशिला में 2 ट्रकों में भिडंत, देखे वीडियो

कुल्लू: जिले के कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग में रामशिला में बुधवार रात वैष्णो माता मंदिर के पास 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो (Truck collided in Ramshilla Kullu) गई. सड़क हादसे में दोनों ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. वहीं, ट्रकों के चालक विजय सिंह चमन लाल भी घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों ने तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी.

HPTU में 1 पद के लिए 22 हजार से ज्यादा आवेदन, क्लर्क के 88 पदों के लिए 92 हजार देंगे परीक्षा

तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर (Technical University Hamirpur) में 1 पद के लिए 22 हजार से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया है.जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पद को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग 9 अक्टूबर को लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा. वहीं, सचिवालय में क्लर्क के 88 पदों के लिए 1,08,221 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 92,000 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए हैं, जो लिखित परीक्षा देंगे.

शिमला में रिश्ता शर्मसार, पिता 2 साल से नाबालिग बेटी को बना रहा था हवस का शिकार

शिमला के जुब्बल में नेपाली मूल के पिता ने (Minor Girl Raped in Jubbal) अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार (Father Raped Daughter in Shimla) बनाया है. नाबालिग की पुलिस को की गई शिकायत में कहा गया है कि 2 साल से पिता उसके साथ बलात्कार कर रहे थे.

कुल्लू में पश्चिम बंगाल के 4 ट्रैकर लापता, तलाश के लिए टीम रवाना

(4 trekkers missing in kullu) मलाणा की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग पर निकले पश्चिम बंगाल के 4 ट्रैकर लापता (Four trackers of Bengal missing in Kullu) हैं. जिला प्रशासन ने तलाश के लिए टीम को रवाना किया है.

हिमाचल में लंपी वायरस से 24 घंटे में 151 पशुओं की मौत, 33680 एक्टिव केस

lumpy virus in Himachal, लंपी वायरस से 24 घंटो में 151 पशुओं की मौत हो गई. वहीं, अब तक 33680 (Lumpy virus spread in Himachal) एक्टिव केस है.जानकारी के मुताबिक अभी तक हिमाचल में लंपी वायरस से मरने वाले पशुओं की संख्या 2460 तक पहुंच गई है.

HPBOSE की 119वीं बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

वीरवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (Himachal Pradesh Board Of School Education) की 119वीं बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की (HP BOSE Meeting in Dharamshala) गई.

आज मंडी में 5वीं गारंटी देगी AAP, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया देंगे गारंटी

आज आम आदमी पार्टी मंडी में प्रदेश के लोगों को 5वीं गारंटी देगी. मंडी के संस्कृति सदन में पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia visit himachal) 5वीं गारंटी देंगे. इसके पहले अलग-अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी चार गारंटी हिमाचल में दे चुकी है.

आज मंडी के बालीचौकी दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर, जानें पूरा शेड्यूल

आज सीएम जयराम ठाकुर हमीरपुर के सुजानपुर दौरे के बाद मंडी जिले के बालीचौकी के लिए रवाना होंगे. दिन भर के कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री पंजाई में ही रात्रि ठहराव करेंगे.

शाबाश रिया और सिया: ट्राला चालक की जुड़वा बेटियों ने नीट परीक्षा पास कर बढ़ाया हिमाचल का मान

NEET UG Result 2022 में हमीरपुर की ट्राला चालक की 2 जुड़वा बेटियों ने बेहतर अंकों से नीट परीक्षा पास कर हिमाचल का मान बढ़ाया है. रिया और सिया (Riya and Siya clear NEET exam) ने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा पास की है. सिया ने 645 और रिया ने 617 अंक हासिल किए.