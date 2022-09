शिमला: राजधानी शिमला में पिछले 2 महीने में हुई मानसून की बारिश ने काफी कहर बरपाया है. जिससे सरकारी संपत्ति से लेकर निजी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है. वहीं, अब शहर में मौसम साफ हो गया है. जिस कारण पहाड़ से मिट्टी और पत्थर खिसक रहे (landslide in shimla) हैं और इससे नुकसान होने का और भी अधिक खतरा बढ़ गया है. आज शिमला के शोघी के समीप एक स्कूल की रिटेनिंग वॉल सड़क पर गिर (School Retaining wall collapsed in Shoghi) गई.

शोघी से फाइल सड़क बंद: रिटेनिंग वॉल के गिरने से एक जेसीबी, एक टिप्पर के साथ अन्य कई वाहन इसकी चपेट में आ गए. गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. इस हादसे के बाद शोघी से फाइल सड़क पूरी तरह से बंद (Shoghi file road closed) है. सड़क को खोलने में काफी समय लग सकता है. रिटेनिंग वॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होने के कारण मलवा भारी मात्रा में सड़क पर आ गिरा है. जिसे खोलने में प्रशासन के मुताबिक अगले दो से 3 घंटे लग सकते हैं. सड़क पर मलबे के साथ बड़े-बड़े पत्थर भी आ गए हैं जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद है.

शिमला के शोघी में लैंडस्लाइड.

अब तक इतना हुआ नुकसान: बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन (MONSOON SEASON IN HIMACHAL) के दौरान भारी बरसात ने कहर बरपाया है. प्रदेश में 29 जुलाई से सितंबर तक विभिन्न दुर्घटनाओं में 313 लोगों की जान जा (Deaths during rainy season in HP) चुकी है. इस दौरान 2129.583 लाख निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है, जबकि इस दौरान अलावा लोक निर्माण विभाग और जलशक्ति विभाग के साथ विभिन्न सरकारी विभागों को 1,97,718.96 लाख का नुकसान हुआ है.

