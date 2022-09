शिमला/जुब्बल: देव भूमि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे हैं. खासकर बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होना काफी चिंताजनक है. ताजा मामले में देव भूमि को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया (Rape in Himachal) है.शिमला के जुब्बल में पिता की हैवानियत ने नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता 2 सालों से बेटी की अस्मत से खेल रहा था. (Father Raped Daughter in Shimla) था.

नेपाली मूल का परिवार: मामले का खुलासा तब हुआ जब पिता की हरकतों से तंग आकर नाबालिग ने पुलिस में उसकी शिकायत की और पिता की सभी करतूतों की पोल खोल (Minor Girl Raped in Jubbal) दी. बता दें कि पिता और बेटी के रिश्ते को तार-तार करने वाला आरोपी स्थानीय नहीं ,बल्कि नेपाली मूल का है. नाबालिग पीड़ित ने थाने में दर्ज शिकायत में कहा है कि उसका पिता साल 2020 से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था. 4 सितंबर को भी दुष्कर्म किया गया. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

कई धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज: आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है. बता दें कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 376, 506 भी लगाई गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच एएसआई सोहन लाल को सौंपी गई है. एसपी शिमला डॉ. मोनिका ने मामले की पुष्टि की (Minor Girl Raped in Shimla) है.

बच्चियों से दुष्कर्म में हिमाचल का तीसरा नंबर: 6 वर्ष और इससे भी कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में देवभूमि हिमाचल, आंध्रप्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पर (Himachal ranks third in cases of rape) पहुंच गया हैं. यह बात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की (National Crime Records Bureau Report 2021) वर्ष 2021 की रिपोर्ट में सामने आई है. 2021 में प्रदेश में 6 साल व उससे कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दस मामले दर्ज किए गए, जबकि इस आयु वर्ग की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के राजस्थान में 18 और आंध्र प्रदेश में 17 मामले दर्ज हुए हैं. हालांकि, पंजाब, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्य हिमाचल के कहीं आस-पास भी नहीं है.

